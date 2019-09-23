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АСВ выставило на продажу имущество банка «Югра» стоимостью 11 млн рублей

23 сентябрь 2019 (12:44)

УрБК, Москва, 23.09.2019. Агентство по страхованию вкладов (АСВ) выставило на продажу имущество банка «Югра» стоимостью 10,7 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба АСВ.

«На аукционы выставляется имущество балансовой стоимостью менее 100 тыс. руб. (малоценное имущество): компьютерная техника, оборудование связи, банковское оборудование, сетевое оборудование, бытовая и оргтехника, мебель и предметы интерьера, хозяйственный инвентарь», — говорится в сообщении.

Имущество будет продано в Московской, Свердловской, Калининградской, Тюменской, Ростовской, Курской областях, Санкт-Петербурге, Татарстане и Хабаровском крае.

Напомним, что в июле 2017 года ЦБ отозвал лицензию у банка «Югра». В сентябре 2018 года кредитную организацию признали банкротом.

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