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АСВ выставило на продажу имущество банка «Югра» стоимостью 11 млн рублей

УрБК, Москва, 23.09.2019. Агентство по страхованию вкладов (АСВ) выставило на продажу имущество банка «Югра» стоимостью 10,7 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба АСВ.



«На аукционы выставляется имущество балансовой стоимостью менее 100 тыс. руб. (малоценное имущество): компьютерная техника, оборудование связи, банковское оборудование, сетевое оборудование, бытовая и оргтехника, мебель и предметы интерьера, хозяйственный инвентарь», — говорится в сообщении.



Имущество будет продано в Московской, Свердловской, Калининградской, Тюменской, Ростовской, Курской областях, Санкт-Петербурге, Татарстане и Хабаровском крае.



Напомним, что в июле 2017 года ЦБ отозвал лицензию у банка «Югра». В сентябре 2018 года кредитную организацию признали банкротом.

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