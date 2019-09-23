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Госавтоинспекция Свердловской области выступила с обращением к водителями и пешеходами из-за плохой погоды

УрБК, Екатеринбург, 23.09.2019. Пресс-служба Управления ГИБДД по Свердловской области выступила с обращением в связи с неблагоприятными дорожными условиями. Синоптики прогнозируют в регионе низкие температуры и осадки в виде дождя и мокрого снега, которые могут вызвать всплеск ДТП.



ГИБДД призывает водителей транспортных средств отказаться от необдуманных маневров при управлении транспортными средствами: не допускать резких торможений, двигаться с пониженной скоростью, особенно там, где возможно появление пешеходов на проезжей части, соблюдать дистанцию и боковые интервалы.



Водителям, не обладающим навыками управления транспортными средствами в неблагоприятных дорожных условиях либо имеющим небольшой стаж вождения, Госавтоинспекция рекомендует отказаться от управления транспортными средствами.



Пешеходам ГИБДД тоже рекомендует быть бдительными, соблюдать меры безопасности на дороге, при переходе проезжей части сначала убедиться в отсутствии транспортных средств либо в том, что они уступают дорогу, и только потом переходить дорогу. Не помешают и световозвращающие элементы на одежде.

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