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АСВ: в РФ нет потребности повышать страховку по вкладам
23 сентябрь 2019 (12:06)
УрБК, Москва, 23.09.2019. Глава Агентства по страхованию вкладов (АСВ) Юрий Исаев заявил о том, что сегодня нет явной потребности повышать предельную сумму страхового возмещения по вкладам, так как средний размер банковского вклада граждан в РФ составляет 160-200 тыс. руб. Свою позицию он озвучил в интервью РИА «Новости».
По его словам, 99,6% счетов застрахованных категорий вкладчиков полностью защищены при действующем лимите возмещения.
На сегодняшний день предельная сумма страхового возмещения по вкладам составляет 1,4 млн руб. Вопрос повышения этого лимита периодически поднимается в экспертном и банковском сообществе. Но, по мнению экспертов, он будет неактуален, по крайней мере, в ближайшие два года из-за высокой задолженности АСВ перед ЦБ.
По словам Юрия Исаева, лимит страхового возмещения соответствует примерно двум долям ВВП на душу населения и превышает средний размер заработной платы в стране почти в 33 раза.
Отметим, ЦБ в 2015 году открыл АСВ кредитную линию в связи с дефицитом средств в Фонде обязательного страхования вкладов. Лимит сейчас составляет 1,03 трлн руб. Ранее глава АСВ обозначил перспективу погасить задолженность перед Центробанком к 2022-2023 году. По его словам, госкорпорация по состоянию на сентябрь еще должна вернуть Банку России 690 млрд руб.
По его словам, 99,6% счетов застрахованных категорий вкладчиков полностью защищены при действующем лимите возмещения.
На сегодняшний день предельная сумма страхового возмещения по вкладам составляет 1,4 млн руб. Вопрос повышения этого лимита периодически поднимается в экспертном и банковском сообществе. Но, по мнению экспертов, он будет неактуален, по крайней мере, в ближайшие два года из-за высокой задолженности АСВ перед ЦБ.
По словам Юрия Исаева, лимит страхового возмещения соответствует примерно двум долям ВВП на душу населения и превышает средний размер заработной платы в стране почти в 33 раза.
Отметим, ЦБ в 2015 году открыл АСВ кредитную линию в связи с дефицитом средств в Фонде обязательного страхования вкладов. Лимит сейчас составляет 1,03 трлн руб. Ранее глава АСВ обозначил перспективу погасить задолженность перед Центробанком к 2022-2023 году. По его словам, госкорпорация по состоянию на сентябрь еще должна вернуть Банку России 690 млрд руб.
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