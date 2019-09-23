Новости дня

АСВ: в РФ нет потребности повышать страховку по вкладам

УрБК, Москва, 23.09.2019. Глава Агентства по страхованию вкладов (АСВ) Юрий Исаев заявил о том, что сегодня нет явной потребности повышать предельную сумму страхового возмещения по вкладам, так как средний размер банковского вклада граждан в РФ составляет 160-200 тыс. руб. Свою позицию он озвучил в интервью РИА «Новости».



По его словам, 99,6% счетов застрахованных категорий вкладчиков полностью защищены при действующем лимите возмещения.



На сегодняшний день предельная сумма страхового возмещения по вкладам составляет 1,4 млн руб. Вопрос повышения этого лимита периодически поднимается в экспертном и банковском сообществе. Но, по мнению экспертов, он будет неактуален, по крайней мере, в ближайшие два года из-за высокой задолженности АСВ перед ЦБ.



По словам Юрия Исаева, лимит страхового возмещения соответствует примерно двум долям ВВП на душу населения и превышает средний размер заработной платы в стране почти в 33 раза.



Отметим, ЦБ в 2015 году открыл АСВ кредитную линию в связи с дефицитом средств в Фонде обязательного страхования вкладов. Лимит сейчас составляет 1,03 трлн руб. Ранее глава АСВ обозначил перспективу погасить задолженность перед Центробанком к 2022-2023 году. По его словам, госкорпорация по состоянию на сентябрь еще должна вернуть Банку России 690 млрд руб.

HTML-код:

<table width=500px border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 bgcolor=#ffffff><tr><td align=left valign=top><a href="http://urbc.ru"><img src="http://urbc.ru/images/urbc.png" width=210 height=65 border=0 align=left /></a></td></tr><tr><td><div style="color:#036;padding:10px 10px 10px 10px;font-size:14px;"><span style="color:#777;font-size:10px;padding:10px 10px 10px 10px;">23 сентябрь 2019 | <img src="http://urbc.ru/templates/Default/images/clock.gif" /> 12:06</span><br /><strong>АСВ: в РФ нет потребности повышать страховку по вкладам</strong></div></td></tr><tr><td valign=top style="font-size:12px;padding-right:3px;">УрБК, Москва, 23.09.2019. Глава Агентства по страхованию вкладов (АСВ) Юрий Исаев заявил о том, что сегодня нет явной потребности повышать предельную сумму страхового возмещения по вкладам, так как средний размер банковского вклада граждан в РФ составляет 160-200 тыс. руб. Свою позицию он озвучил в интервью РИА «Новости».</td></tr><tr><td align=right><div style="color:#026;font-size:14px;text-align:right;wight:100%;"><a href="http://urbc.ru/1068090065-asv-v-rf-net-potrebnosti-povyshat-strahovku-po-vkladam.html">Подробнее » </a></div></td></tr></table> Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: