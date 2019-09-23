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Челябинская область заняла 64 место в рейтинге регионов по темпам роста зарплаты

УрБК, Челябинск, 23.09.2019. Челябинская область заняла 64 место в рейтинге регионов РФ по темпам роста зарплаты в I полугодии 2019 года. Об этом говорится в исследовании РИА «Рейтинг».



Зарплата жителей Южного Урала в январе-июне 2019 года выросла на 5,8% (до 31 тыс. 859 руб.) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.



В среднем по России средняя зарплата выросла 7,1% и составила 40 тыс. 203 руб.



Последние позиции в рейтинге заняли Ямало-Ненецкий автономный округ (плюс 2,3%), Санкт-Петербург (плюс 3,2%), Северная Осетия (плюс 3,5%), Томская (плюс 4,1%) и Волгоградская области (плюс 4,2%).

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