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В Екатеринбурге стартует третий этап пуска тепла

УрБК, Екатеринбург, 23.09.2019. В Екатеринбурге начался третий этап подключения к отоплению. Он пройдет с 23 по 26 сентября, говорится в сообщении на официальном сайте администрации города.



Согласно графику подключения, в это время к теплу должны подключить дома Орджоникидзевского района: Эльмаш (Фронтовых бригад, Стачек, Бабушкина, Электриков, Даниловская, Замятина, Ползунова). Уралмаш (Кировградская, Победы, Индустрии, Ильича, Калинина, Стахановская, Уральских рабочих, Новаторов).



Ленинского района: Юго-Запад (Волгоградская, Чкалова, Бардина, Амундсена, Онуфринва, Серафимы Дерябиной).



Верх-Исетского района: Юго-Запад (Гурзуфская, Белореченская, Ясная, Волгоградская, Посадская). Заречный (Опалихинская, Готвальда, Бебеля, Черепанова).



Также отопление получат города-спутники — Березовский и Верхняя Пышма.



Второй этап пуска тепла в Екатеринбурге прошел с 19 по 22 сентября. По распоряжению главы Екатеринбурга Александра Высокинского отопительный сезон в муниципалитете стартовал 16 сентября.

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