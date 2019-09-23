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В Екатеринбурге стартует третий этап пуска тепла

23 сентябрь 2019 (11:20)

УрБК, Екатеринбург, 23.09.2019. В Екатеринбурге начался третий этап подключения к отоплению. Он пройдет с 23 по 26 сентября, говорится в сообщении на официальном сайте администрации города.

Согласно графику подключения, в это время к теплу должны подключить дома Орджоникидзевского района: Эльмаш (Фронтовых бригад, Стачек, Бабушкина, Электриков, Даниловская, Замятина, Ползунова). Уралмаш (Кировградская, Победы, Индустрии, Ильича, Калинина, Стахановская, Уральских рабочих, Новаторов).

Ленинского района: Юго-Запад (Волгоградская, Чкалова, Бардина, Амундсена, Онуфринва, Серафимы Дерябиной).

Верх-Исетского района: Юго-Запад (Гурзуфская, Белореченская, Ясная, Волгоградская, Посадская). Заречный (Опалихинская, Готвальда, Бебеля, Черепанова).

Также отопление получат города-спутники — Березовский и Верхняя Пышма.

Второй этап пуска тепла в Екатеринбурге прошел с 19 по 22 сентября. По распоряжению главы Екатеринбурга Александра Высокинского отопительный сезон в муниципалитете стартовал 16 сентября.

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