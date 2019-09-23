Новости дня
В Екатеринбурге стартует третий этап пуска тепла
23 сентябрь 2019 (11:20)
УрБК, Екатеринбург, 23.09.2019. В Екатеринбурге начался третий этап подключения к отоплению. Он пройдет с 23 по 26 сентября, говорится в сообщении на официальном сайте администрации города.
Согласно графику подключения, в это время к теплу должны подключить дома Орджоникидзевского района: Эльмаш (Фронтовых бригад, Стачек, Бабушкина, Электриков, Даниловская, Замятина, Ползунова). Уралмаш (Кировградская, Победы, Индустрии, Ильича, Калинина, Стахановская, Уральских рабочих, Новаторов).
Ленинского района: Юго-Запад (Волгоградская, Чкалова, Бардина, Амундсена, Онуфринва, Серафимы Дерябиной).
Верх-Исетского района: Юго-Запад (Гурзуфская, Белореченская, Ясная, Волгоградская, Посадская). Заречный (Опалихинская, Готвальда, Бебеля, Черепанова).
Также отопление получат города-спутники — Березовский и Верхняя Пышма.
Второй этап пуска тепла в Екатеринбурге прошел с 19 по 22 сентября. По распоряжению главы Екатеринбурга Александра Высокинского отопительный сезон в муниципалитете стартовал 16 сентября.
Согласно графику подключения, в это время к теплу должны подключить дома Орджоникидзевского района: Эльмаш (Фронтовых бригад, Стачек, Бабушкина, Электриков, Даниловская, Замятина, Ползунова). Уралмаш (Кировградская, Победы, Индустрии, Ильича, Калинина, Стахановская, Уральских рабочих, Новаторов).
Ленинского района: Юго-Запад (Волгоградская, Чкалова, Бардина, Амундсена, Онуфринва, Серафимы Дерябиной).
Верх-Исетского района: Юго-Запад (Гурзуфская, Белореченская, Ясная, Волгоградская, Посадская). Заречный (Опалихинская, Готвальда, Бебеля, Черепанова).
Также отопление получат города-спутники — Березовский и Верхняя Пышма.
Второй этап пуска тепла в Екатеринбурге прошел с 19 по 22 сентября. По распоряжению главы Екатеринбурга Александра Высокинского отопительный сезон в муниципалитете стартовал 16 сентября.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- Первый этап пуска тепла в Екатеринбурге прошел без сбоев
- В Екатеринбурге стартует четвертый этап подключения отопления
- В Екатеринбурге стартует второй этап подключения потребителей к отоплению
- В Екатеринбурге начался первый этап подключения к теплоисточникам
- Отопительный сезон в Екатеринбурге начнется 19 сентября