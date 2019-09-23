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Россиянам удалось вернуть 700 млн рублей при перерасчете платы за обращение с твердыми коммунальными отходами

УрБК, Москва, 23.09.2019. 1,6 млн россиян обратились за перерасчетом платы за обращение с твердыми коммунальными отходами. Им удалось вернуть в сумме около 700 млн руб., сообщает «Коммерсантъ».



По данным комитета по экологии и охране окружающей среды Госдумы, 85% обращений связано с неверными данными по количеству проживающих в жилых помещениях.



Также 200 тыс. граждан обратились с просьбой вернуть часть средств из-за длительного отсутствия дома, когда услугой они не пользовались. В лидерах по количеству обращений жители Ростовской области (100 тыс. человек), Ставропольского края (41 тыс.), Ямало-Ненецкого автономного округа (17 тыс.), а также Тамбовской области (13,7 тыс.).



Кроме того, 30 тыс. россиян пожаловались на некачественное оказание услуг по вывозу мусора. Больше всего по этой причине обращались жители Ростовской области (18 тыс. человек), Ставропольского края (5 тыс. человек), Нижегородской области (2 тыс.), а также Республики Коми (2 тыс. человек).



Напомним, с 1 января большинство российских регионов перешли на новую систему обращения с отходами. Согласно реформе, за сбор, транспортировку, обработку, утилизацию, обезвреживание и захоронение мусора отвечают региональные операторы, выбранные на конкурсах. Сейчас региональные власти самостоятельно выбирают, как устанавливать тариф: с квадратного метра либо исходя из количества жильцов.

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