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В Министерстве финансов рассказали о масштабном сокращении госслужащих
23 сентябрь 2019 (09:52)
УрБК, Москва, 23.09.2019. В 2020 году состоится реформа госуправления: планируется сокращение числа госслужащих и повышение зарплат оставшимся. Об этом заявила первый замминистра финансов Татьяна Нестеренко в интервью РИА «Новости».
В соответствии с реформой, численность центральных аппаратов федеральных органов исполнительной власти в будущем году сократят на 10%, территориальных органов — на 5%, а к 2021 году этот показатель в регионах достигнет 15%. Для госслужащих изменится также и система найма, оплата труда и мотивации.
22 сентября на портале правовой информации был опубликован указ президента РФ «Об основных направлениях развития госслужбы», согласно которому за 2019-2021 годы изменится структура зарплат чиновников через повышение постоянной части оклада. Также госслужащих ожидает ужесточение найма, аттестации и требований к профессиональному развитию.
Согласно данным Росстата, в 2018 году в России насчитывалось 692 тыс. региональных, 299 тыс. муниципальных и 38,3 тыс. федеральных госслужащих.
В соответствии с реформой, численность центральных аппаратов федеральных органов исполнительной власти в будущем году сократят на 10%, территориальных органов — на 5%, а к 2021 году этот показатель в регионах достигнет 15%. Для госслужащих изменится также и система найма, оплата труда и мотивации.
22 сентября на портале правовой информации был опубликован указ президента РФ «Об основных направлениях развития госслужбы», согласно которому за 2019-2021 годы изменится структура зарплат чиновников через повышение постоянной части оклада. Также госслужащих ожидает ужесточение найма, аттестации и требований к профессиональному развитию.
Согласно данным Росстата, в 2018 году в России насчитывалось 692 тыс. региональных, 299 тыс. муниципальных и 38,3 тыс. федеральных госслужащих.
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