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В Министерстве финансов рассказали о масштабном сокращении госслужащих





В соответствии с реформой, численность центральных аппаратов федеральных органов исполнительной власти в будущем году сократят на 10%, территориальных органов — на 5%, а к 2021 году этот показатель в регионах достигнет 15%. Для госслужащих изменится также и система найма, оплата труда и мотивации.



22 сентября на портале правовой



Согласно данным Росстата, в 2018 году в России насчитывалось 692 тыс. региональных, 299 тыс. муниципальных и 38,3 тыс. федеральных госслужащих. УрБК, Москва, 23.09.2019. В 2020 году состоится реформа госуправления: планируется сокращение числа госслужащих и повышение зарплат оставшимся. Об этом заявила первый замминистра финансов Татьяна Нестеренко в интервью РИА «Новости».В соответствии с реформой, численность центральных аппаратов федеральных органов исполнительной власти в будущем году сократят на 10%, территориальных органов — на 5%, а к 2021 году этот показатель в регионах достигнет 15%. Для госслужащих изменится также и система найма, оплата труда и мотивации.22 сентября на портале правовой информации был опубликован указ президента РФ «Об основных направлениях развития госслужбы», согласно которому за 2019-2021 годы изменится структура зарплат чиновников через повышение постоянной части оклада. Также госслужащих ожидает ужесточение найма, аттестации и требований к профессиональному развитию.Согласно данным Росстата, в 2018 году в России насчитывалось 692 тыс. региональных, 299 тыс. муниципальных и 38,3 тыс. федеральных госслужащих.

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<table width=500px border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 bgcolor=#ffffff><tr><td align=left valign=top><a href="http://urbc.ru"><img src="http://urbc.ru/images/urbc.png" width=210 height=65 border=0 align=left /></a></td></tr><tr><td><div style="color:#036;padding:10px 10px 10px 10px;font-size:14px;"><span style="color:#777;font-size:10px;padding:10px 10px 10px 10px;">23 сентябрь 2019 | <img src="http://urbc.ru/templates/Default/images/clock.gif" /> 09:52</span><br /><strong>В Министерстве финансов рассказали о масштабном сокращении госслужащих</strong></div></td></tr><tr><td valign=top style="font-size:12px;padding-right:3px;">УрБК, Москва, 23.09.2019. В 2020 году состоится реформа госуправления: планируется сокращение числа госслужащих и повышение зарплат оставшимся. Об этом заявила первый замминистра финансов Татьяна Нестеренко в интервью РИА «Новости». </td></tr><tr><td align=right><div style="color:#026;font-size:14px;text-align:right;wight:100%;"><a href="http://urbc.ru/1068090059-v-ministerstve-finansov-rasskazali-o-masshtabnom-sokraschenii-gossluzhaschih.html">Подробнее » </a></div></td></tr></table> Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

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