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В Челябинской области будут судить группу мошенников, похитившую более 17,7 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 23.09.2019. Прокуратура Челябинской области направила в суд уголовное дело в отношении 11 участников организованной группы, совершившей квартирные мошенничества в общей сложности более чем на 17,7 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.



По версии следствия, с 2015 по 2017 год занимавшаяся риэлтерской деятельностью преступная группа находила квартиры на территории Челябинска, хозяева которых умерли, а наследников имущества не имеется. Через подставных лиц, выступающих в качестве собственников квартир, используя поддельные паспорта и документы, соучастники подыскивали покупателей, после чего обращались в государственные органы по регистрации прав собственности и переоформляли данные квартиры.



«Они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере, организованной группой, повлекшее лишение прав гражданин на жилое помещение», частями 1 и 2 статьи 325 УК РФ «Похищение официальных документов и паспорта у гражданина». Для рассмотрения по существу головное дело направлено в Советский районный суд Челябинска. В ходе предварительного следствия на часть квартир наложены аресты, часть квартир по решению судов возращены собственникам, всего возмещен ущерб на общую сумму свыше 9,3 млн руб.», — говорится в сообщении.

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