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Свердловский арбитраж рассмотрит иск о банкротстве тугулымского МУП «Автоперевозки»
23 сентябрь 2019 (09:06)
УрБК, Екатеринбург, 23.09.2019. Арбитражный суд Свердловской области рассмотрит заявление о признании тугулымского МУП «Автоперевозки» банкротом. Об этом сообщается в материалах арбитража.
Истцом по делу выступает территориальное подразделение ФНС России по Свердловской области. Сумма исковых требований составляет более 2,8 млн руб.
Отметим, что МУП «Автоперевозки» зарегистрировано в поселке городского типа Тугулым по ул. Федюнинского, 78. Основным видом деятельности предприятия является организация внутригородских и пригородных пассажирских перевозок.
Истцом по делу выступает территориальное подразделение ФНС России по Свердловской области. Сумма исковых требований составляет более 2,8 млн руб.
Отметим, что МУП «Автоперевозки» зарегистрировано в поселке городского типа Тугулым по ул. Федюнинского, 78. Основным видом деятельности предприятия является организация внутригородских и пригородных пассажирских перевозок.
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