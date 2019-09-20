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Территорию на пересечении улиц Фурманова — Белинского рекомендовали исключить из списка площадок для строительства собора в Екатеринбурге

УрБК, Екатеринбург, 20.09.2019. В Екатеринбурге состоялось пятое заседание рабочей группы, посвященное подготовке общегородского опроса по выбору места для строительства кафедрального собора святой великомученицы Екатерины.



По словам руководителя аппарата администрации города Екатеринбурга Ильи Захарова, голосование планируется проводить на 44-х специальных пунктах, за каждым из которых будет закреплен перечень адресов. Участвовать в опросе смогут исключительно совершеннолетние граждане, имеющие постоянную регистрацию по месту жительства в уральской столице. Кроме того, он акцентировал внимание на необходимости привлечения общественных наблюдателей с целью обеспечения максимальной открытости и прозрачности процесса.



Следующим пунктом члены рабочей группы рассмотрели предложение об изменении списка участков под строительство храма. В свою очередь, глава Екатеринбурга Александр Высокинский рекомендовал исключить из перечня объектов территорию на пересечении улиц Фурманова — Белинского, которая согласно официальному ответу Территориального управления Росимущества в Свердловской области находится в федеральном бессрочном пользовании.



«Мы получили официальные ответы собственников по каждому из трёх вариантов. Коллеги из Росимущества сообщили, что пустырь на улице Фурманова — Белинского предоставлен в постоянное бессрочное пользование для государственных нужд. В связи с наличием вечных прав на использование земельного участка, размещение собора святой Екатерины на указанной территории не представляется возможным», — отметил глава Екатеринбурга.



По итогам голосования предложение Александра Высокинского было принято единогласным решением членов рабочей комиссии.



«На прошлом заседании рабочей группы мы договорились о следующем: администрация Екатеринбурга направит запросы в адрес собственников земельных участков о возможности строительства храма. Мы подготовили соответствующие официальные обращения и получили положительные ответы по двум площадкам: улица Горького, 17 (здание бывшего Приборостроительного завода), а также участок за Макаровским мостом», — добавил глава города.



По его словам, позиция федеральных органов по территории на пересечении улиц Фурманова — Белинского заключается в том, что эта зона выделена под государственные нужды и не может быть использована для строительства кафедрального собора.



Александр Высокинский отметил, что существуют проекты по строительству на месте бывшего Приборостроительного завода культурного Русского центра, с созданием на его базе филиалов федеральных музеев, картинных галерей, а также центра помощи гражданам, которые оказались в трудной жизненной ситуации. Если горожане примут решение о выборе данной площадки, то архитекторы и строители увяжут два архитектурных решения. Его позиция в том, что город не должен потерять культурный центр и храм.



«Члены рабочей группы по выбору места для строительства собора святой Екатерины приняли решение рекомендовать исключить из общего списка площадку на пересечении улиц Фурманова — Белинского. Итоговое решение будет принято на заседании гордумы, которое пройдёт уже 24 сентября 2019 года. Рабочая группа выполнила свою задачу. Необходимо двигаться дальше и развивать город общими усилиями», — сказал председатель Екатеринбургской городской думы Игорь Володин.

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