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Глава Екатеринбурга внес на рассмотрение ЕГД проект положения о муниципально-частном партнерстве

УрБК, Екатеринбург, 20.09.2019. Глава Екатеринбурга Александр Высокинский внес на рассмотрение Екатеринбургской городской думы проект решения «Об утверждении положения «О муниципально-частном партнерстве» (МЧП). Он будет представлен для публичного обсуждения. Соответствующая информация опубликована на официальном портале города.



По словам заместителя главы Екатеринбурга по вопросам управления имуществом Игоря Сутягина, на сегодняшний день отсутствует нормативный правовой акт, регулирующий правоотношения в этой сфере.



«Государство поставило задачу, которая бы повысила эффективность расходов бюджета и привлекла частные инвестиции. И одним из продуктивных механизмов решения такой задачи представляется государственно-частное партнерство или муниципально-частное партнерство применительно к муниципальным образованиям», — подчеркнул Игорь Сутягин.



В связи с внесением проекта на рассмотрение городской думы, администрация Екатеринбурга объявляет о начале публичных консультаций (обсуждений), которые пройдут с 23 сентября по 4 октября текущего года. Все интересующие вопросы неравнодушные жители уральской столицы смогут задать в письменной форме, отправив их на электронный адрес департамента по управлению муниципальным имуществом dumi@ekadm.ru.

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