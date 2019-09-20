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УБРиР оформляет каждый второй кредитный продукт по онлайн-заявкам

УрБК, Екатеринбург, 20.09.2019. Доля онлайн-продаж всех кредитных продуктов Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР) превысила 50%. Об этом сообщает пресс-служба кредитной организации.



Так, за I полугодие 2019 года по онлайн-заявкам было продано более 21 тыс. потребительских кредитов и кредитных карт — а это 57% от всех продаж кредитных продуктов банка.



«Интересно, что практически половину всех онлайн-продаж кредитов генерирует интернет-банк и мобильный банк — 46%, сайт банка приносит 23% продаж, а лидогенерация — 17%. Наиболее активно онлайн-заявки на кредиты и кредитные карты оформляют жители Екатеринбурга, Челябинска, Нижнего Тагила, Кирова, Уфы, Новосибирска и Перми», — говорится в сообщении.



Директор по развитию электронного бизнеса УБРиР Денис Тур считает, что все цифровые преобразования в продажах должны обеспечивать конкурентоспособность организации, увеличивать количество клиентов и соответствие рынку, иначе теряется экономический смысл задуманных изменений.



«Для нас стратегически важно присутствовать во всех каналах, чтобы завоевать клиентов. Но при этом онлайн-канал ни в коем случае не заменяет привычные форматы, а, скорее, предоставляет пользователям дополнительные возможности. Учитывая, что доля всех розничных операций в интернете превысила 50%, сейчас наша задача делать онлайн-продукты максимально понятными и простыми, чтобы каждый человек мог интуитивно выполнять необходимые операции, следуя простой логике», — прокомментировал Денис Тур.



Отметим, что до конца года УБРиР планирует реализовать новую услугу в онлайн-кредитовании: для оформления заявки на получение займа можно будет авторизоваться на сайте УБРиР через портал Госуслуг. Как пояснили специалисты банка, это упростит идентификацию клиента и позволит быстрее рассчитать скорринговый балл, а так же ускорит выдачу заемных средств.

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