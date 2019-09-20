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Группа ЧТПЗ выпустила дебютные еврооблигации на сумму 300 млн долл. США
20 сентябрь 2019 (16:23)
УрБК, Челябинск, 20.09.2019. Публичное акционерное общество «Челябинский трубопрокатный завод» (ПАО «ЧТПЗ») выпустило дебютные еврооблигации на 300 млн долл. США со ставкой купона 4,5% годовых и сроком погашения в 2024 году.
По сообщению пресс-службы Группы ЧТПЗ, положительная кредитная история компании и благоприятные рыночные условия вызвали интерес широкого круга инвесторов в рамках пятидневного road show в Москве, Цюрихе, Франкфурте, Нью-Йорке и Лондоне. В результате по цене в первоначально объявленном диапазоне 4,75-5% книга заявок превысила 1 млрд долл. США, что позволило дважды снизить ставку и закрыть сделку по цене 4,5% годовых.
В окончательной книге заявок около 100 имен, в том числе инвесторы из Великобритании (30%), России (28%), континентальной Европы (23%), Азии (14%) и США (5%). Около 52% выпуска было приобретено компаниями по управлению активами, фондами и страховыми компаниями, 48% ― банками и клиентами private banking.
Глобальными координаторами и букраннерами размещения выступили Citi, Газпромбанк, J.P. Morgan и Société Générale, букраннером ― Renaissance, ко-менеджером ― Совкомбанк. Гарантированные облигации на 300 млн долл. США со ставкой 4,5% и сроком погашения в сентябре 2024 года были выпущены компанией Chelpipe Finance DAC, зарегистрированной в Ирландии и созданной с целью выпуска долговых инструментов и финансирования кредитов для Группы ЧТПЗ.
Средства от размещения облигаций Группа ЧТПЗ планирует направить на досрочное погашение рублевых кредитов с целью оптимизации портфеля заимствований.
«Мы считаем успешным наш выход на международный рынок долгового финансирования. Самая низкая ставка размещения в долларах для дебютного выпуска среди корпоративных заемщиков из России и СНГ с 2013 года, почти трехкратная переподписка и более 70% заявок от международных инвесторов в окончательной книге заявок подтверждают высокое кредитное качество Группы ЧТПЗ», ― отметил директор по финансам и экономике ПАО «ЧТПЗ» Валерий Борисов.
Группа ЧТПЗ размещает рублевые облигации на Московской бирже ― сейчас в обращении находятся четыре выпуска биржевых облигаций на общую сумму 25 млрд руб.
По сообщению пресс-службы Группы ЧТПЗ, положительная кредитная история компании и благоприятные рыночные условия вызвали интерес широкого круга инвесторов в рамках пятидневного road show в Москве, Цюрихе, Франкфурте, Нью-Йорке и Лондоне. В результате по цене в первоначально объявленном диапазоне 4,75-5% книга заявок превысила 1 млрд долл. США, что позволило дважды снизить ставку и закрыть сделку по цене 4,5% годовых.
В окончательной книге заявок около 100 имен, в том числе инвесторы из Великобритании (30%), России (28%), континентальной Европы (23%), Азии (14%) и США (5%). Около 52% выпуска было приобретено компаниями по управлению активами, фондами и страховыми компаниями, 48% ― банками и клиентами private banking.
Глобальными координаторами и букраннерами размещения выступили Citi, Газпромбанк, J.P. Morgan и Société Générale, букраннером ― Renaissance, ко-менеджером ― Совкомбанк. Гарантированные облигации на 300 млн долл. США со ставкой 4,5% и сроком погашения в сентябре 2024 года были выпущены компанией Chelpipe Finance DAC, зарегистрированной в Ирландии и созданной с целью выпуска долговых инструментов и финансирования кредитов для Группы ЧТПЗ.
Средства от размещения облигаций Группа ЧТПЗ планирует направить на досрочное погашение рублевых кредитов с целью оптимизации портфеля заимствований.
«Мы считаем успешным наш выход на международный рынок долгового финансирования. Самая низкая ставка размещения в долларах для дебютного выпуска среди корпоративных заемщиков из России и СНГ с 2013 года, почти трехкратная переподписка и более 70% заявок от международных инвесторов в окончательной книге заявок подтверждают высокое кредитное качество Группы ЧТПЗ», ― отметил директор по финансам и экономике ПАО «ЧТПЗ» Валерий Борисов.
Группа ЧТПЗ размещает рублевые облигации на Московской бирже ― сейчас в обращении находятся четыре выпуска биржевых облигаций на общую сумму 25 млрд руб.
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