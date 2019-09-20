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Группа ЧТПЗ выпустила дебютные еврооблигации на сумму 300 млн долл. США

УрБК, Челябинск, 20.09.2019. Публичное акционерное общество «Челябинский трубопрокатный завод» (ПАО «ЧТПЗ») выпустило дебютные еврооблигации на 300 млн долл. США со ставкой купона 4,5% годовых и сроком погашения в 2024 году.



По сообщению пресс-службы Группы ЧТПЗ, положительная кредитная история компании и благоприятные рыночные условия вызвали интерес широкого круга инвесторов в рамках пятидневного road show в Москве, Цюрихе, Франкфурте, Нью-Йорке и Лондоне. В результате по цене в первоначально объявленном диапазоне 4,75-5% книга заявок превысила 1 млрд долл. США, что позволило дважды снизить ставку и закрыть сделку по цене 4,5% годовых.



В окончательной книге заявок около 100 имен, в том числе инвесторы из Великобритании (30%), России (28%), континентальной Европы (23%), Азии (14%) и США (5%). Около 52% выпуска было приобретено компаниями по управлению активами, фондами и страховыми компаниями, 48% ― банками и клиентами private banking.



Глобальными координаторами и букраннерами размещения выступили Citi, Газпромбанк, J.P. Morgan и Société Générale, букраннером ― Renaissance, ко-менеджером ― Совкомбанк. Гарантированные облигации на 300 млн долл. США со ставкой 4,5% и сроком погашения в сентябре 2024 года были выпущены компанией Chelpipe Finance DAC, зарегистрированной в Ирландии и созданной с целью выпуска долговых инструментов и финансирования кредитов для Группы ЧТПЗ.



Средства от размещения облигаций Группа ЧТПЗ планирует направить на досрочное погашение рублевых кредитов с целью оптимизации портфеля заимствований.



«Мы считаем успешным наш выход на международный рынок долгового финансирования. Самая низкая ставка размещения в долларах для дебютного выпуска среди корпоративных заемщиков из России и СНГ с 2013 года, почти трехкратная переподписка и более 70% заявок от международных инвесторов в окончательной книге заявок подтверждают высокое кредитное качество Группы ЧТПЗ», ― отметил директор по финансам и экономике ПАО «ЧТПЗ» Валерий Борисов.



Группа ЧТПЗ размещает рублевые облигации на Московской бирже ― сейчас в обращении находятся четыре выпуска биржевых облигаций на общую сумму 25 млрд руб.

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