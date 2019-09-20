Новости дня

В Екатеринбурге возобновился рост цен на вторичное жилье

УрБК, Екатеринбург, 20.09.2019. На 16 сентября 2019 года средняя цена предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга составила 72 тыс. 740 руб. Об этом говорится в исследовании аналитического отдела Уральской палаты недвижимости (УПН).



«С наступлением осени недельные темпы изменения средней цены за квадратный метр на вторичном рынке жилья впервые превысили 0,1% с начала июля. Средняя цена изменилась на 0,2% за неделю и на 0,1% за месяц», — говорится в исследовании.



Общий объем предложения на рынке за последние четыре недели вырос на 1% до 8,83 тыс. единиц. Средний срок экспозиции составляет 4 месяца.

HTML-код:

<table width=500px border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 bgcolor=#ffffff><tr><td align=left valign=top><a href="http://urbc.ru"><img src="http://urbc.ru/images/urbc.png" width=210 height=65 border=0 align=left /></a></td></tr><tr><td><div style="color:#036;padding:10px 10px 10px 10px;font-size:14px;"><span style="color:#777;font-size:10px;padding:10px 10px 10px 10px;">20 сентябрь 2019 | <img src="http://urbc.ru/templates/Default/images/clock.gif" /> 15:53</span><br /><strong>В Екатеринбурге возобновился рост цен на вторичное жилье</strong></div></td></tr><tr><td valign=top style="font-size:12px;padding-right:3px;">УрБК, Екатеринбург, 20.09.2019. На 16 сентября 2019 года средняя цена предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга составила 72 тыс. 740 руб. Об этом говорится в исследовании аналитического отдела Уральской палаты недвижимости (УПН).</td></tr><tr><td align=right><div style="color:#026;font-size:14px;text-align:right;wight:100%;"><a href="http://urbc.ru/1068090048-v-ekaterinburge-vozobnovilsya-rost-cen-na-vtorichnoe-zhile.html">Подробнее » </a></div></td></tr></table> Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: