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Mazda отзывает в России более 200 автомобилей из-за проблем с электрикой

20 сентябрь 2019 (15:30)

УрБК, Москва, 20.09.2019. ООО «Мазда Мотор РУС» отзывает 206 автомобилей марки Mazda CX-9 из-за возможных проблем с разъемами жгута провода, сообщает «Росстандарт».

Речь идет об автомобилях, реализованных с ноября 2017 года по апрель 2018 года.

«Причиной отзыва транспортных средств является возможное возникновение на некоторых автомобилях неисправностей, вызванных слабым удерживающим усилием в разъемах жгута провода. Это приводит к нарушению электрической связи между различными модулями управления транспортным средством. В зависимости от разъема неисправности могут возникать в системе подушек безопасности переднего пассажира, в указателях поворота, в системе пуска двигателя, в виде некорректных предупреждений о неисправностях на комбинации приборов», — говорится в сообщении.

Представители компании проинформируют владельцев автомобилей, подпадающих под отзыв. На транспортных средствах будет выполнен ремонт комплекта жгутов проводов, восстановлено удерживающее усилие в разъемах. Все ремонтные работы бесплатны для владельцев.

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