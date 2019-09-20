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В Екатеринбурге при поддержке «Росатома» и администрации города состоится фестиваль науки «Кстати»
20 сентябрь 2019 (15:07)
УрБК, Екатеринбург, 20.09.2019. С 9 по 13 октября в Екатеринбурге состоится фестиваль науки «Кстати», организованный Информационным центром по атомной энергии (ИЦАЭ) при поддержке госкорпорации «Росатом» и администрации Екатеринбурга. Об этом сообщает пресс-служба ИЦАЭ.
«Уральцев ждет марафон открытых лекций, научно-популярных ток-шоу, мастер-классов, кинопоказов и новых форматов с бесплатным входом. Программа фестиваля рассчитана на самую широкую аудиторию и включает в себя более 30 уникальных мероприятий на 20 площадках, которые откроют свои двери для желающих прикоснуться к науке. Экспертами фестиваля станут известные российские и зарубежные учёные, которые примут участие в необычных форматах», — говорится в сообщении.
В первый день фестиваля лекцию «Неандертальцы, денисовцы и кроманьонцы: генетическая Санта-Барбара» прочтёт доктор биологических наук, кандидата физико-математических наук, заместитель директора Института проблем передачи информации РАН, член Общественного совета Минобрнауки Михаил Гельфанд. Лекция состоится 9 октября в галерее «Главный проспект».
10 октября с открытыми лекциями в уральских барах выступят физик и видеоблогер Дмитрий Побединский, антрополог Елена Сударикова, радиоастроном и член-корреспондент РАН Юрий Ковалев, археолог Александр Митряков, кандидат химических наук и автор научно-популярных книг Аркадий Курамшин, популяризатор космонавтики Александр Хохлов, биоинформатик Андрей Афанасьев и другие. С программой «КСТАТИ в баре» можно будет ознакомиться на сайте ekb.kstati-fest.ru
11 октября учёные обсудят актуальные новости, в частности, Нобелевские премии-2019, на ток-шоу «Язык Эйнштейна» в книжном магазине «Пиотровский», а в парке научных развлечений «NEWTON» пройдёт химический квест для всех желающих.
12 октября состоится экскурсия «Трансформация архитектурного Екатеринбурга» с Дмитрием Москвиным, руководителем образовательных программ Уральского филиала ГЦСИ. Мифы о последствиях вредных привычек развеет московский cудмедэксперт Алексей Решетун, про терапию онкологических заболеваний расскажет биоинформатик Андрей Афанасьев, в Екатеринбургском планетарии впервые выступит терменвоксистка Александра Романова.
Впервые в рамках фестиваля «Кстати» состоится конкурс документальных научно-популярных кинопроектов «ХакАТОМ». В формате «снять за 48 часов» 10 уральских команд снимут документальные фильмы, популяризирующие науку и современные технологии.
Программа кинохакатона состоит из образовательной части, съёмочного процесса и премьерного показа работ финалистов конкурса.
Интеллектуальным партнёром фестиваля выступило издательство «Альпина нон-фикшн»: на всех мероприятиях самые активные гости получат в подарок научно-популярные книги этого издательства. Полная программа фестиваля и бесплатная регистрация будет доступна на сайте ekb.kstati-fest.ru/scheduler.
«Уральцев ждет марафон открытых лекций, научно-популярных ток-шоу, мастер-классов, кинопоказов и новых форматов с бесплатным входом. Программа фестиваля рассчитана на самую широкую аудиторию и включает в себя более 30 уникальных мероприятий на 20 площадках, которые откроют свои двери для желающих прикоснуться к науке. Экспертами фестиваля станут известные российские и зарубежные учёные, которые примут участие в необычных форматах», — говорится в сообщении.
В первый день фестиваля лекцию «Неандертальцы, денисовцы и кроманьонцы: генетическая Санта-Барбара» прочтёт доктор биологических наук, кандидата физико-математических наук, заместитель директора Института проблем передачи информации РАН, член Общественного совета Минобрнауки Михаил Гельфанд. Лекция состоится 9 октября в галерее «Главный проспект».
10 октября с открытыми лекциями в уральских барах выступят физик и видеоблогер Дмитрий Побединский, антрополог Елена Сударикова, радиоастроном и член-корреспондент РАН Юрий Ковалев, археолог Александр Митряков, кандидат химических наук и автор научно-популярных книг Аркадий Курамшин, популяризатор космонавтики Александр Хохлов, биоинформатик Андрей Афанасьев и другие. С программой «КСТАТИ в баре» можно будет ознакомиться на сайте ekb.kstati-fest.ru
11 октября учёные обсудят актуальные новости, в частности, Нобелевские премии-2019, на ток-шоу «Язык Эйнштейна» в книжном магазине «Пиотровский», а в парке научных развлечений «NEWTON» пройдёт химический квест для всех желающих.
12 октября состоится экскурсия «Трансформация архитектурного Екатеринбурга» с Дмитрием Москвиным, руководителем образовательных программ Уральского филиала ГЦСИ. Мифы о последствиях вредных привычек развеет московский cудмедэксперт Алексей Решетун, про терапию онкологических заболеваний расскажет биоинформатик Андрей Афанасьев, в Екатеринбургском планетарии впервые выступит терменвоксистка Александра Романова.
Впервые в рамках фестиваля «Кстати» состоится конкурс документальных научно-популярных кинопроектов «ХакАТОМ». В формате «снять за 48 часов» 10 уральских команд снимут документальные фильмы, популяризирующие науку и современные технологии.
Программа кинохакатона состоит из образовательной части, съёмочного процесса и премьерного показа работ финалистов конкурса.
Интеллектуальным партнёром фестиваля выступило издательство «Альпина нон-фикшн»: на всех мероприятиях самые активные гости получат в подарок научно-популярные книги этого издательства. Полная программа фестиваля и бесплатная регистрация будет доступна на сайте ekb.kstati-fest.ru/scheduler.
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