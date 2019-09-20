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Официальный курс доллара США снизился на 37 коп., евро — на 34 коп.
20 сентябрь 2019 (14:45)
УрБК, Москва, 20.09.2019. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 21 сентября 2019 года. Курс долл. США снизился на 37,12 коп. до 63,85 руб., евро — на 33,98 коп. до 70,6 руб.
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