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Ввод жилья в Свердловской области в январе-августе вырос на 4,4%
20 сентябрь 2019 (14:22)
УрБК, Екатеринбург, 20.09.2019. В августе 2019 года в Свердловской области ввели в эксплуатацию 180,8 тыс. кв. м. жилья, что в 1,7 раза больше уровня аналогичного месяца прошлого года, следует из данных Свердловскстата.
В январе-августе 2019 года на Среднем Урале построили жилые дома общей площадью 1 млн 023 тыс. кв. м. Это на 4,4% больше, чем в аналогичном периоде предыдущего года.
Доля индивидуального строительства составила 592,7 тыс. кв. м., что на 0,1% больше, чем за восемь месяцев 2018 года.
В январе-августе 2019 года на Среднем Урале построили жилые дома общей площадью 1 млн 023 тыс. кв. м. Это на 4,4% больше, чем в аналогичном периоде предыдущего года.
Доля индивидуального строительства составила 592,7 тыс. кв. м., что на 0,1% больше, чем за восемь месяцев 2018 года.
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