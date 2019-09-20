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На трассе Екатеринбург — Тюмень на 30 суток закрыли кафе за нарушения санитарно-эпидемиологических требований

20 сентябрь 2019 (13:55)

УрБК, Екатеринбург, 20.09.2019. На 32 км автодороги Екатеринбург — Тюмень судебные приставы на 30 суток приостановили работу кафе за нарушения санитарно-эпидемиологических требований. Об этом сообщает пресс-служба УФСМСП по Свердловской области.

В помещении полностью отсутствовала приточно-вытяжная вентиляция, владелец заведения не осуществлял обязательный ежедневный контроль качества приготовленных блюд, уборочный инвентарь хранился в загрузочном помещении, а вещи сотрудников — в зоне приготовления пищи.

«Хозяин общепита допустил приемку домашних огурцов, что могло повлечь за собой угрозу для здоровья посетителей. Также в закусочную были завезены и другие продукты: мясо свинины, капуста, картофель, морковь, репчатый лук. Все они не имели маркировочных ярлыков изготовителя, отсутствовала информация о происхождении, сроках годности и условиях хранения продукции; на кухне были обнаружены просроченные готовые блюда; в помещении отсутствовали дезинфицирующие средства; сотрудники закусочной не проходили обязательные медицинские осмотры», — говорится в сообщении.

Белоярский районный суд назначил предпринимателю наказание в виде административного приостановления деятельности предприятия питания на срок 30 суток.

Судебные приставы-исполнители опечатали входные двери в кафе, а также вручили владельцу общепита предупреждение об уголовной ответственности в случае незаконного возобновления работы.

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