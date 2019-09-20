Новости дня

В России за последние пять лет цены на автомобили выросли на 76%

УрБК, Москва, 20.09.2019. За последние пять лет цены на легковые автомобили в России выросли на 76%, сообщает аналитическое агентство «Автостат».



Специалисты выяснили, что рост стоимости автомобилей полностью компенсировал падение рубля по отношению к основным мировым валютам.



«С большой долей вероятности, цены на автомобили продолжат расти, правда, уже за счет других факторов. В частности, одной из очевидных и постоянных причин является инфляция, которая никуда не исчезает», — говорится в исследовании.

HTML-код:

<table width=500px border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 bgcolor=#ffffff><tr><td align=left valign=top><a href="http://urbc.ru"><img src="http://urbc.ru/images/urbc.png" width=210 height=65 border=0 align=left /></a></td></tr><tr><td><div style="color:#036;padding:10px 10px 10px 10px;font-size:14px;"><span style="color:#777;font-size:10px;padding:10px 10px 10px 10px;">20 сентябрь 2019 | <img src="http://urbc.ru/templates/Default/images/clock.gif" /> 12:45</span><br /><strong>В России за последние пять лет цены на автомобили выросли на 76%</strong></div></td></tr><tr><td valign=top style="font-size:12px;padding-right:3px;">УрБК, Москва, 20.09.2019. За последние пять лет цены на легковые автомобили в России выросли на 76%, сообщает аналитическое агентство «Автостат».</td></tr><tr><td align=right><div style="color:#026;font-size:14px;text-align:right;wight:100%;"><a href="http://urbc.ru/1068090037-v-rossii-za-poslednie-pyat-let-ceny-na-avtomobili-vyrosli-na-76.html">Подробнее » </a></div></td></tr></table> Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: