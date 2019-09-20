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В Екатеринбурге на неделю закроют проезд по перекрестку улиц Патриса Лумумбы и Военной

УрБК, Екатеринбург, 20.09.2019. В Екатеринбурге с 20.00 20 сентября до 06.00 27 сентября 2019 года закроют движение автотранспорта на перекрестке ул. Патриса Лумумбы и ул. Военной из-за капитального ремонта дороги. Соответствующая информация опубликована на официальном портале города.



Автобусы маршрутов № 53 и 26 будут направлены по улицам Титова — Ферганская — Патриса Лумумбы — Палисадная — 2-я Новосибирская. Временно отменяются остановки «Палисадная», «Дорожная», «Московская», вводится остановка «Сухоложская» (в обе стороны) и остановка «Ферганская» в направлении к улице 2-я Новосибирская.



Автобусы маршрута № 018 будут курсировать по 2-м трассам. «Московская — Авангард»: улицы Дорожная — Окраинная — Палисадная — Патриса Лумумбы — Ферганская — Титова, далее по маршруту оба направления, интервал движения 20 минут. «Мостовая — Авангард»: ул. 2-я Новосибирская — Палисадная — Патриса Лумумбы — Ферганская — Титова, далее по маршруту оба направления.

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