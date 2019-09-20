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В Челябинской области приостановлена реализация 90 тонн рыбы из-за нарушения температурного режима
20 сентябрь 2019 (11:43)
УрБК, Челябинск, 20.09.2019. В Челябинской области задержали партию рыбы из-за нарушения температурного режима перевозки. Об этом сообщает пресс-служба регионального Управления Россельхознадзора.
Вагоны с 90 т кеты и горбуши поступили 20 сентября со станции Мыс Чуркин на станцию Шершни в адрес ООО Компания «Регион Бизнес». Температура в толще продукции в одном вагоне составляла минус 11 градусов, во втором — минус 9,5 градуса вместо положенных минус 18 градусов.
«Вся партия рыбы была задержана и помещена в изолированные условия хранения. Произведен отбор проб для проведения лабораторных исследований на показатели безопасности продукции. Возбуждено административное производство», — говорится в сообщении.
Вагоны с 90 т кеты и горбуши поступили 20 сентября со станции Мыс Чуркин на станцию Шершни в адрес ООО Компания «Регион Бизнес». Температура в толще продукции в одном вагоне составляла минус 11 градусов, во втором — минус 9,5 градуса вместо положенных минус 18 градусов.
«Вся партия рыбы была задержана и помещена в изолированные условия хранения. Произведен отбор проб для проведения лабораторных исследований на показатели безопасности продукции. Возбуждено административное производство», — говорится в сообщении.
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