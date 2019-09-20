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Группа ЧТПЗ вложила 2 млн рублей в обновление подшефных образовательных учреждений

УрБК, Екатеринбург, 20.09.2019. Группа ЧТПЗ направила на благоустройство и ремонт подшефных образовательных учреждений в Свердловских и Челябинских областях 2 млн руб. Сотрудники компании провели ремонт и благоустроили территорию 20 школ и двух детских садов.



По сообщению пресс-службы Группы ЧТПЗ, работы были проведены во время летних школьных каникул силами бригад, среди которых сотрудники цехов. В результате были отремонтированы классы, рекреации и веранды, реконструирован хоккейный корт. Также специалисты заменили двери, пол, осветительные приборы, установили перила на лестничных маршах, привели в порядок прилегающие территории.



«Поддержка образовательных учреждений в регионах присутствия — одно из направлений социальной политики компании. Мы понимаем, насколько важно оказывать спонсорскую и шефскую поддержку муниципальным школам и детским садам, ведь в них учатся и воспитываются дети белых металлургов, возможно, будущие кадры завода», — отметил председатель совета директоров Группы ЧТПЗ Александр Федоров.



Традиция оказания помощи подшефным школам и детским садам на предприятиях Группы ЧТПЗ существует более 40 лет. Ремонтные работы проводятся не только накануне 1 сентября, но и на протяжении всего года.



По сообщению пресс-службы, сотрудничество носит долговременный системный характер, за каждым учреждением закреплен определенный цех. В ближайшее время представители Группы ЧТПЗ совместно с руководителями городских образовательных учреждений обсудят фронт работ на весенне-летний период 2020 года.

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