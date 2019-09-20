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В Екатеринбурге на полтора месяца закроют движение по улице Просторной

20 сентябрь 2019 (11:04)

УрБК, Екатеринбург, 20.09.2019. В Екатеринбурге строители на полтора месяца закроют движение по ул. Просторной — от ул. Павлодарской до проезда к Уктусскому пансионату для престарелых и инвалидов (ул. Просторная, 73). Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Движение будет закрыто с 23 сентября по 10 ноября 2019 года в связи со строительством инженерных сетей.

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