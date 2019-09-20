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В сети предлагают присоединиться к еще не существующей блокчейн-платформе Павла Дурова

20 сентябрь 2019 (10:44)

УрБК, Москва, 20.09.2019. В социальных сетях стали появляться рекламные материалы с предложением присоединиться к инвестиционной блокчейн-платформе Telegram Open Network (TON) Павла Дурова, которая еще не запущена. Эксперты предполагают, что за рекламной кампанией может стоять мошенническая схема по сбору персональных данных пользователей или простому изъятию денег у доверчивых граждан.

Авторами проекта создан клон сайта информационного агентства РБК, где под видом независимого журналистского расследования предлагается зарегистрироваться в TON. В публикации имеются ссылки на видеоматериалы и сайты, продвигающие платформу. Там обещают стабильный заработок в размере 10-15 тыс. руб. ежедневно.

Директор консалтинговой компании «Калугин Профит Групп» Виталий Калугин считает, что о платформе знает очень мало людей. Это узкая целевая аудитория, которую сложно обмануть. По его мнению, высокой прибыли мошенники получить не смогут.

«Это ведь не МММ билеты Мавроди, что купил бумажку и все; чтобы разобраться в TON, надо знать, что такое Telegram, знать, что Дуров какую-то платформу создает и так далее. Целевая аудитория очень мизерная, и обмануть эту целевую аудиторию практически нереально», — сказал он.

Как пишет «Коммерсантъ», рекламные объявления стали появляться в социальной сети Facebook и в самом Telegram. Платформа TON со встроенной криптовалютой Gram готовится к запуску этой осенью. Проект уже привлек инвестиции в размере 1,7 млрд долл. США.

Интерес российских интернет-пользователей к темам TON и Gram подскочил в августе 2019 года, а по запросу «купить Gram» достиг годового пика в первую неделю сентября (пока приобрести криптовалюту нельзя, токены получили только инвесторы), следует из данных Google Trends. Это совпало с публикацией The New York Times от 27 августа, согласно которой TON должен запуститься до 31 октября.

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