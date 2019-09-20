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Первый этап пуска тепла в Екатеринбурге прошел без сбоев
20 сентябрь 2019 (10:05)
УрБК, Екатеринбург, 20.09.2019. Заместитель главы Екатеринбурга по вопросам жилищного и коммунального хозяйства Владимир Гейко 19 сентября провел первое заседание штаба по запуску тепла в городе. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Владимир Гейко поставил перед городскими коммунальными службами задачу максимально эффективно и оперативно решать все вопросы, связанные с подключением к теплу таких объектов — детских садов, школ, больниц.
Как доложил главный инженер АО «Екатеринбургская теплосетевая компания» (ЕТК) Юрий Григорьев, первый этап пусковых работ прошел без каких-либо серьезных сбоев, и ситуация находится под контролем.
«Сегодня подключаем Уралмаш, Эльмаш, завтра начнется подключение на Ботанике, Юго-Западе, Верх-Исетском районе города. Работаем в круглосуточном режиме и в выходные дни, все бригады укомплектованы. Есть точечные заявки по повреждениям, но это рабочие моменты, с которыми мы справляемся. Крупных, серьезных аварийных ситуаций нет», — рассказал Ю. Григорьев.
Напомним, что оперативный штаб был создан по указанию главы Екатеринбурга Александра Высокинского, который ранее распорядился начать отопительный сезон с 16 сентября 2019 года.
Владимир Гейко поставил перед городскими коммунальными службами задачу максимально эффективно и оперативно решать все вопросы, связанные с подключением к теплу таких объектов — детских садов, школ, больниц.
Как доложил главный инженер АО «Екатеринбургская теплосетевая компания» (ЕТК) Юрий Григорьев, первый этап пусковых работ прошел без каких-либо серьезных сбоев, и ситуация находится под контролем.
«Сегодня подключаем Уралмаш, Эльмаш, завтра начнется подключение на Ботанике, Юго-Западе, Верх-Исетском районе города. Работаем в круглосуточном режиме и в выходные дни, все бригады укомплектованы. Есть точечные заявки по повреждениям, но это рабочие моменты, с которыми мы справляемся. Крупных, серьезных аварийных ситуаций нет», — рассказал Ю. Григорьев.
Напомним, что оперативный штаб был создан по указанию главы Екатеринбурга Александра Высокинского, который ранее распорядился начать отопительный сезон с 16 сентября 2019 года.
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