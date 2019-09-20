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На Каменск-Уральском металлургическом заводе произошел пожар площадью 100 кв. метров

20 сентябрь 2019 (09:43)

УрБК, Екатеринбург, 20.09.2019. Вчера вечером, 19 сентября, на Каменск-Уральском металлургическом заводе произошел пожар на площади 100 кв. м., сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области.

«В 17.24 поступило сообщение о пожаре. В одном из цехов горела промасленная пыль. Из цеха эвакуированы 25 человек, пострадавших нет. В течение 40 минут пожарные справились с огнем», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в тушении пожара были задействованы 5 единиц пожарной техники, 14 человек.

«Происшествие на деятельность цеха и предприятия не повлияло», — подчеркивает пресс-служба.

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