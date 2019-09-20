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В Челябинске управляющая компания заплатит 200 тыс. рублей штрафа за длительный ремонт крыши многоквартирного дома

УрБК, Челябинск, 20.09.2019. В Челябинске управляющая компания ООО «ДЕЗ Калининского района» по решению суда выплатит 200 тыс. руб. штрафа за длительный ремонт крыши многоквартирного дома № 1 по улице Калинина, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.



В результате нарушения компанией сроков проведения ремонтных работ протекающей кровли у жителей дома в течение более двух лет затапливаются квартиры.



«Прокуратура выявила нарушения жилищного законодательства при содержании общего имущества собственников помещений многоквартирного дома. Компания привлечена к административной ответственности по части 2 статьи 14.1.3 КоАП РФ за осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований, юридическому лицу назначен штраф в размере 200 тыс. руб.», — говорится в сообщении.

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