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В Челябинске управляющая компания заплатит 200 тыс. рублей штрафа за длительный ремонт крыши многоквартирного дома
20 сентябрь 2019 (09:24)
УрБК, Челябинск, 20.09.2019. В Челябинске управляющая компания ООО «ДЕЗ Калининского района» по решению суда выплатит 200 тыс. руб. штрафа за длительный ремонт крыши многоквартирного дома № 1 по улице Калинина, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
В результате нарушения компанией сроков проведения ремонтных работ протекающей кровли у жителей дома в течение более двух лет затапливаются квартиры.
«Прокуратура выявила нарушения жилищного законодательства при содержании общего имущества собственников помещений многоквартирного дома. Компания привлечена к административной ответственности по части 2 статьи 14.1.3 КоАП РФ за осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований, юридическому лицу назначен штраф в размере 200 тыс. руб.», — говорится в сообщении.
В результате нарушения компанией сроков проведения ремонтных работ протекающей кровли у жителей дома в течение более двух лет затапливаются квартиры.
«Прокуратура выявила нарушения жилищного законодательства при содержании общего имущества собственников помещений многоквартирного дома. Компания привлечена к административной ответственности по части 2 статьи 14.1.3 КоАП РФ за осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований, юридическому лицу назначен штраф в размере 200 тыс. руб.», — говорится в сообщении.
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