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В Челябинской области число выданных потребкредитов в августе снизилось на 10,4%

УрБК, Челябинск, 20.09.2019. В Челябинской области в августе выдали 44 тыс. 706 потребительских кредитов, что на 10,4% меньше, чем в тот же период 2018 года. Об этом сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).



«Очевидно, что сокращение количества выдаваемых кредитов связано с все более консервативной кредитной политикой банков, а также с действиями регулятора по «охлаждению» рынка розничного кредитования. Иными словами, в последнее время банки стараются кредитовать граждан все более избирательно, предпочитая граждан с хорошей кредитной историей и приемлемым уровнем доходов», — говорит генеральный директор НБКИ Александр Викулин.



По сравнению с августом 2018 года самое значительное сокращение потребительских кредитов было зафиксировано в Свердловской (-13,8%) и Тюменской (-10,8%) областях, Республике Саха (Якутия) (-10,8%), Челябинской области (-10,4%),

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