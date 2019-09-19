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Рост оборота розничной торговли в РФ в августе замедлился до 0,8%
19 сентябрь 2019 (18:02)
УрБК, Москва, 19.09.2019. Рост оборота розничной торговли в августе 2019 года составил 0,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом говорится в обзоре Минэкономразвития «Картина деловой активности. Сентябрь 2019 года».
«Неторгуемые «базовые» отрасли (торговля, строительство, транспорт) в августе по-прежнему демонстрировали слабую динамику. Рост оборота розничной торговли в августе замедлился до 0,8% год к году (г/г) после 1,1% г/г на фоне ухудшения динамики как в продовольственном, так и в непродовольственном сегменте. Темпы роста объема строительных работ сохраняются вблизи нуля. (0,3% г/г в августе). Грузооборот транспорта второй месяц подряд демонстрирует отрицательную годовую динамику (0,7% г/г)», — говорится в исследовании.
ВВП России в августе замедлился до 1,6% в годовом выражении после 1,8% в июле, отмечают аналитики Минэкономразвития.
«Неторгуемые «базовые» отрасли (торговля, строительство, транспорт) в августе по-прежнему демонстрировали слабую динамику. Рост оборота розничной торговли в августе замедлился до 0,8% год к году (г/г) после 1,1% г/г на фоне ухудшения динамики как в продовольственном, так и в непродовольственном сегменте. Темпы роста объема строительных работ сохраняются вблизи нуля. (0,3% г/г в августе). Грузооборот транспорта второй месяц подряд демонстрирует отрицательную годовую динамику (0,7% г/г)», — говорится в исследовании.
ВВП России в августе замедлился до 1,6% в годовом выражении после 1,8% в июле, отмечают аналитики Минэкономразвития.
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