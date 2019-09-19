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Внешнеторговый оборот Свердловской области в I полугодии сократился на 10%
19 сентябрь 2019 (17:57)
Внешнеторговый оборот Свердловской области в I полугодии сократился на 9,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 6 млрд 623 млн долл. США. Об этом сообщает Уральское таможенное управление ФТС России.
При этом экспорт Среднего Урала за полгода снизился на 10,7%, импорт — на 8,4%.
Экспорт Свердловской области во II квартале 2019 года составил 1 млрд 861 млн долл. США, что на 19.7% меньше уровня соответствующего периода прошлого года. Импорт вырос на 1,3% до 1 млрд 189 млн. долл. США.
При этом экспорт Среднего Урала за полгода снизился на 10,7%, импорт — на 8,4%.
Экспорт Свердловской области во II квартале 2019 года составил 1 млрд 861 млн долл. США, что на 19.7% меньше уровня соответствующего периода прошлого года. Импорт вырос на 1,3% до 1 млрд 189 млн. долл. США.
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