Новости дня
В Екатеринбурге уложено порядка 90% асфальтобетона на ремонтируемые проезжие части
19 сентябрь 2019 (17:55)
УрБК, Екатеринбург, 19.09.2019. В Екатеринбурге уложено порядка 90% асфальтобетона на ремонтируемые проезжие части улиц. Об этом заявил заместитель председателя комитета благоустройства администрации города Виктор Юровицкий во время рабочего объезда ремонтируемых объектов улично-дорожной сети.
По сообщению департамента информационной политики Екатеринбурга, объезд показал, что на подавляющем большинстве объектов выполнение работ идет в соответствии с графиками.
Ремонт тротуаров по пр. Ленина от ул. Карла Либкнехта до ул. Луначарского выполняет ИП Шамов С. А. Его площадь составляет 6 тыс. кв. м. Срок завершения работ запланирован на 15 ноября. На пр. Ленина от ул. Луначарского до ул. Гагарина ООО «СК-Градстрой» ремонтирует свыше 27 тыс. кв. м. тротуара. Работы должны завершить до 15 ноября.
Ремонт тротуаров по улице Малышева от Луначарского до улицы Восточной проводит ООО «ПСК Спецконструкция». Срок — до 22 ноября. Площадь ремонта — более 8 тыс. кв. м. В свою очередь, ООО «ГУДСР» уже завершило работы на ул. Мамина-Сибиряка от пр. Ленина до ул. Куйбышева.
На путепроводе по ул. Шевченко подрядная организация ООО «ГУДСР» ведет работы в соответствии с графиком. Так же, как и другой подрядчик — ООО «АО Трест Уралтрансспецстрой» — на ул. Щорса от ул. Машинной до дома № 7 по ул. Щорса».
ООО «УралДорТехнологии» на ул. Учителей от ул. Уральской до ул. Турбинной отстает от графика. Здесь в ремонте проезжая часть, тротуары, ведётся замена бортовых камней, устройство понижений для инвалидов, замена смотровых люков. Из-за дождливой погоды подрядчик занимается вывозом строительного мусора, устройством газонов, фрезеровкой заездов. Муниципальный контракт у подрядчика — до 30 сентября.
«Подрядчику осталось выполнить работы на съездах на примыкающие дороги, устранить замечания по люкам. И доделать небольшой участок на месте раскопок «Екатеринбургской теплосетевой компании». Так что, при условии наступления хорошей погоды, есть большие шансы успеть к 30 сентября», — уточнил заказчик работ, директор МКУ «Городское благоустройство» Антон Козлов.
На перекрестке ул. Фронтовых бригад и ул. Старых Большевиков, где с 16 сентября проводят демонтаж подземного пешеходного перехода, уже убраны трамвайные рельсы, отключена контактная сеть. Строители приступили к разборке железобетонных конструкций — ступеней, плит покрытия. К 16 октября как трамвайное, так и троллейбусное движение должно быть открыто в полном объеме.
По словам Антона Козлова, вместо подземного перехода здесь будет устроен наземный. Проектом предусмотрено также расширение проезжей части и увеличение пропускной способности перекрестка.
«Общая картина по объектам ремонта: на сегодня уложено порядка 90% асфальтобетона по проезжим частям. Осталось выполнить примыкания, тротуары, благоустроительные работы. Погода, конечно, не способствует, но и не мешает: часть подготовительных работ можно выполнять и в дождь, а укладка асфальта выполняется в те «окна», которые предоставляет погода. В целом все идет в рамках графика. Есть организации, которые немного отстают. Проводим выездные совещания, корректируем графики, все находится под контролем», — сказал заместитель председателя комитета благоустройства администрации города Екатеринбурга Виктор Юровицкий.
По сообщению департамента информационной политики Екатеринбурга, объезд показал, что на подавляющем большинстве объектов выполнение работ идет в соответствии с графиками.
Ремонт тротуаров по пр. Ленина от ул. Карла Либкнехта до ул. Луначарского выполняет ИП Шамов С. А. Его площадь составляет 6 тыс. кв. м. Срок завершения работ запланирован на 15 ноября. На пр. Ленина от ул. Луначарского до ул. Гагарина ООО «СК-Градстрой» ремонтирует свыше 27 тыс. кв. м. тротуара. Работы должны завершить до 15 ноября.
Ремонт тротуаров по улице Малышева от Луначарского до улицы Восточной проводит ООО «ПСК Спецконструкция». Срок — до 22 ноября. Площадь ремонта — более 8 тыс. кв. м. В свою очередь, ООО «ГУДСР» уже завершило работы на ул. Мамина-Сибиряка от пр. Ленина до ул. Куйбышева.
На путепроводе по ул. Шевченко подрядная организация ООО «ГУДСР» ведет работы в соответствии с графиком. Так же, как и другой подрядчик — ООО «АО Трест Уралтрансспецстрой» — на ул. Щорса от ул. Машинной до дома № 7 по ул. Щорса».
ООО «УралДорТехнологии» на ул. Учителей от ул. Уральской до ул. Турбинной отстает от графика. Здесь в ремонте проезжая часть, тротуары, ведётся замена бортовых камней, устройство понижений для инвалидов, замена смотровых люков. Из-за дождливой погоды подрядчик занимается вывозом строительного мусора, устройством газонов, фрезеровкой заездов. Муниципальный контракт у подрядчика — до 30 сентября.
«Подрядчику осталось выполнить работы на съездах на примыкающие дороги, устранить замечания по люкам. И доделать небольшой участок на месте раскопок «Екатеринбургской теплосетевой компании». Так что, при условии наступления хорошей погоды, есть большие шансы успеть к 30 сентября», — уточнил заказчик работ, директор МКУ «Городское благоустройство» Антон Козлов.
На перекрестке ул. Фронтовых бригад и ул. Старых Большевиков, где с 16 сентября проводят демонтаж подземного пешеходного перехода, уже убраны трамвайные рельсы, отключена контактная сеть. Строители приступили к разборке железобетонных конструкций — ступеней, плит покрытия. К 16 октября как трамвайное, так и троллейбусное движение должно быть открыто в полном объеме.
По словам Антона Козлова, вместо подземного перехода здесь будет устроен наземный. Проектом предусмотрено также расширение проезжей части и увеличение пропускной способности перекрестка.
«Общая картина по объектам ремонта: на сегодня уложено порядка 90% асфальтобетона по проезжим частям. Осталось выполнить примыкания, тротуары, благоустроительные работы. Погода, конечно, не способствует, но и не мешает: часть подготовительных работ можно выполнять и в дождь, а укладка асфальта выполняется в те «окна», которые предоставляет погода. В целом все идет в рамках графика. Есть организации, которые немного отстают. Проводим выездные совещания, корректируем графики, все находится под контролем», — сказал заместитель председателя комитета благоустройства администрации города Екатеринбурга Виктор Юровицкий.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- Городские власти проинспектировали ход ремонта 4 дорожных объектов в Екатеринбурге
- Евгений Липович: Дорожные работы по реконструкции большинства объектов ведутся в соответствии с графиком
- Власти Екатеринбурга предупредили подрядные организации о запрете укладки асфальта в дождь
- В Екатеринбурге до конца дорожно-строительного сезона восстановят 275 тыс. кв. м дорог
- Ремонт улицы Луначарского в Екатеринбурге закончат к 30 октября