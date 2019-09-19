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В Верхнем Тагиле восстановили холодное водоснабжение

19 сентябрь 2019 (17:45)

УрБК, Екатеринбург, 19.09.2019. В городском округе Верхний Тагил полностью восстановили холодное водоснабжение, отключенное сегодня в результате коммунальной аварии. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Свердловской области.

Напомним, в результате повреждения водопровода на перекрестке улиц Маяковского и Ново-Уральской без холодного водоснабжения остались 99 многоквартирных жилых домов с населением 7 тыс. 79 человек, в том числе два детских сада и две школы.

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