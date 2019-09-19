Новости дня
В Верхнем Тагиле восстановили холодное водоснабжение
19 сентябрь 2019 (17:45)
УрБК, Екатеринбург, 19.09.2019. В городском округе Верхний Тагил полностью восстановили холодное водоснабжение, отключенное сегодня в результате коммунальной аварии. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Свердловской области.
Напомним, в результате повреждения водопровода на перекрестке улиц Маяковского и Ново-Уральской без холодного водоснабжения остались 99 многоквартирных жилых домов с населением 7 тыс. 79 человек, в том числе два детских сада и две школы.
Напомним, в результате повреждения водопровода на перекрестке улиц Маяковского и Ново-Уральской без холодного водоснабжения остались 99 многоквартирных жилых домов с населением 7 тыс. 79 человек, в том числе два детских сада и две школы.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- В Верхнем Тагиле из-за аварии без холодного водоснабжения остались более 7 тыс. человек
- Коммунальная авария в микрорайоне Компрессорный устранена
- В Верхней Туре ликвидирована авария на водоводе
- В Красноуфимске восстановлено холодное водоснабжение
- В Челябинске из-за коммунальной аварии более 7 тысяч человек остались без холодного водоснабжения