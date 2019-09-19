В Екатеринбурге в ТРЦ «Гринвич» пройдет закрытый модный показ Grinvich graf show

Фотография предоставлена пресс-службой «Общество Малышева 73»

Фотография предоставлена пресс-службой «Общество Малышева 73»

Фотографии предоставлены пресс-службой «Общество Малышева 73»

Фотография предоставлена пресс-службой «Общество Малышева 73»

Фотография предоставлена пресс-службой «Общество Малышева 73»

Фотография предоставлена пресс-службой «Общество Малышева 73»

Фотографии предоставлены пресс-службой «Общество Малышева 73»

УрБК, Екатеринбург, 19.09.2019. ТРЦ «Гринвич» проведет 20 сентября закрытый модный показ Grinvich graf show, сообщает пресс-служба «Общества Малышева 73».Мероприятие пройдет на паркинге ТРЦ. Гостями показа станут профессиональные стилисты, байеры и fashion-блогеры Екатеринбурга.«Концепция события основана на эстетике викторианской эпохи. Корсеты, трости, цилиндры и котелки, костюмы тройка, изящный крой, белые блузы в сочетании с провокационными и яркими деталями — стилисты составят полноценное и яркое дефиле из осенних коллекций магазинов «Гринвича». Камерный свет свечей создаст иллюзию дворцовых сводов. Канделябры, живые совы, искусственная паутина, обтянутая атласом мебель, троны погрузят гостей в атмосферу британского двора начала XIX века», — отмечает пресс-служба.Ранее, в мае, «Гринвич» уже проводил модный показ. Организаторы отмечают: положительный отклик зрителей побудил их вновь провести такое мероприятие.В сообщении уточняется, что часть приглашений будет разыграна среди подписчиков Instagram Гринвича (@we_love_grinvich).