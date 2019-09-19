Новости дня

В Екатеринбурге до конца сентября закроют движение на двух автодорогах

УрБК, Екатеринбург, 19.09.2019. С 21 по 29 сентября 2019 года в Екатеринбурге закроют движение автотранспорта по дублеру улицы Блюхера в районе дома № 65, а также по улице Данилы Зверева, 5. Как сообщается на официальном городском портале, причина этого — проведение ремонтных работ на тепломагистрали М-37.



Сообщается, что по той же причине с 21 по 29 сентября 2019 года будет закрыто движение троллейбусов, следующих по маршрутам № 12, 18 и 19. После окончания земляных работ АО «ЕТК» восстановит элементы нарушенного благоустройства.

HTML-код:

<table width=500px border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 bgcolor=#ffffff><tr><td align=left valign=top><a href="http://urbc.ru"><img src="http://urbc.ru/images/urbc.png" width=210 height=65 border=0 align=left /></a></td></tr><tr><td><div style="color:#036;padding:10px 10px 10px 10px;font-size:14px;"><span style="color:#777;font-size:10px;padding:10px 10px 10px 10px;">19 сентябрь 2019 | <img src="http://urbc.ru/templates/Default/images/clock.gif" /> 16:48</span><br /><strong>В Екатеринбурге до конца сентября закроют движение на двух автодорогах</strong></div></td></tr><tr><td valign=top style="font-size:12px;padding-right:3px;">УрБК, Екатеринбург, 19.09.2019. С 21 по 29 сентября 2019 года в Екатеринбурге закроют движение автотранспорта по дублеру улицы Блюхера в районе дома № 65, а также по улице Данилы Зверева, 5. Как сообщается на официальном городском портале, причина этого — проведение ремонтных работ на тепломагистрали М-37.</td></tr><tr><td align=right><div style="color:#026;font-size:14px;text-align:right;wight:100%;"><a href="http://urbc.ru/1068090018-v-ekaterinburge-do-konca-sentyabrya-zakroyut-dvizhenie-na-dvuh-avtodorogah.html">Подробнее » </a></div></td></tr></table> Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: