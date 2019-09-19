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В Екатеринбурге до конца сентября закроют движение на двух автодорогах
19 сентябрь 2019 (16:48)
УрБК, Екатеринбург, 19.09.2019. С 21 по 29 сентября 2019 года в Екатеринбурге закроют движение автотранспорта по дублеру улицы Блюхера в районе дома № 65, а также по улице Данилы Зверева, 5. Как сообщается на официальном городском портале, причина этого — проведение ремонтных работ на тепломагистрали М-37.
Сообщается, что по той же причине с 21 по 29 сентября 2019 года будет закрыто движение троллейбусов, следующих по маршрутам № 12, 18 и 19. После окончания земляных работ АО «ЕТК» восстановит элементы нарушенного благоустройства.
Сообщается, что по той же причине с 21 по 29 сентября 2019 года будет закрыто движение троллейбусов, следующих по маршрутам № 12, 18 и 19. После окончания земляных работ АО «ЕТК» восстановит элементы нарушенного благоустройства.
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