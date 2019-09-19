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В Свердловской области число выданных потребкредитов в августе сократилось на 13,8%

19 сентябрь 2019 (16:04)

УрБК, Екатеринбург, 19.09.2019. В Свердловской области в августе выдали 50 тыс. 867 потребительских кредитов. Это на 13,8% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. Об этом сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

В августе 2019 года самое большое количество выданных потребительских кредитов в регионах РФ было отмечено в Москве (70,8 тыс. ед.), Московской области (64,7 тыс. ед.), Краснодарском крае (57,7 тыс. ед.).

«Очевидно, что сокращение количества выдаваемых кредитов связано с все более консервативной кредитной политикой банков, а также с действиями регулятора по «охлаждению» рынка розничного кредитования. Иными словами, в последнее время банки стараются кредитовать граждан все более избирательно, предпочитая граждан с хорошей кредитной историей и приемлемым уровнем доходов», — говорит генеральный директор НБКИ Александр Викулин.

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