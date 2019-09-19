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Команда ЕВРАЗа заняла II место на соревнованиях оперативного персонала теплоэлектростанций

УрБК, Екатеринбург, 19.09.2019. Команда ЗапсибТЭЦ — филиала ЕВРАЗ ЗСМК заняла II место в общекомандном зачете на Всероссийских соревнованиях оперативного персонала теплоэлектростанций. Об этом сообщает региональный центр корпоративных отношений «Сибирь» горно-металлургического холдинга.



Старший машинист турбинного цеха Юрий Куртобашев и электромонтер по обслуживанию электрооборудования Антон Алешин, выступавший в роли начальника смены электрического цеха, стали победителями в личном первенстве конкурса «Лучший по профессии».



«В ходе соревнований участники демонстрировали знания нормативно-технической документации, нарядной системы, технологических схем, навыки борьбы с пожарами и оказания доврачебной помощи пострадавшим. Конкурсанты должны были показать умение работать в условиях нормального режима эксплуатации оборудования, а также при возникновении неисправностей и аварий и несанкционированных воздействиях на энергообъект. Специалисты ЕВРАЗа успешно прошли все этапы конкурса, подтвердив высокий уровень профессиональной подготовки», — говорится в сообщении.



ЕВРАЗ проводит Корпоративные соревнования оперативного персонала ТЭЦ ежегодно. Победителей включают в состав команды для участия во Всероссийских состязаниях, которые проходят один раз в два года при поддержке Министерства энергетики России. В этом году участие в соревнованиях приняли 8 российских энергокомпаний. Конкурс проходил в Москве с 9 по 13 сентября. Его цель — повышение престижа профессий энергетиков, развитие профессиональной подготовки персонала, выявление лучших специалистов отрасли, распространение передовых методов и приёмов работы.

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<table width=500px border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 bgcolor=#ffffff><tr><td align=left valign=top><a href="http://urbc.ru"><img src="http://urbc.ru/images/urbc.png" width=210 height=65 border=0 align=left /></a></td></tr><tr><td><div style="color:#036;padding:10px 10px 10px 10px;font-size:14px;"><span style="color:#777;font-size:10px;padding:10px 10px 10px 10px;">19 сентябрь 2019 | <img src="http://urbc.ru/templates/Default/images/clock.gif" /> 14:42</span><br /><strong>Команда ЕВРАЗа заняла II место на соревнованиях оперативного персонала теплоэлектростанций</strong></div></td></tr><tr><td valign=top style="font-size:12px;padding-right:3px;">УрБК, Екатеринбург, 19.09.2019. Команда ЗапсибТЭЦ — филиала ЕВРАЗ ЗСМК заняла II место в общекомандном зачете на Всероссийских соревнованиях оперативного персонала теплоэлектростанций. Об этом сообщает региональный центр корпоративных отношений «Сибирь» горно-металлургического холдинга.</td></tr><tr><td align=right><div style="color:#026;font-size:14px;text-align:right;wight:100%;"><a href="http://urbc.ru/1068090009-komanda-evraza-zanyala-ii-mesto-na-sorevnovaniyah-operativnogo-personala-teploelektrostanciy.html">Подробнее » </a></div></td></tr></table> Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

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