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Команда ЕВРАЗа заняла II место на соревнованиях оперативного персонала теплоэлектростанций
19 сентябрь 2019 (14:42)
УрБК, Екатеринбург, 19.09.2019. Команда ЗапсибТЭЦ — филиала ЕВРАЗ ЗСМК заняла II место в общекомандном зачете на Всероссийских соревнованиях оперативного персонала теплоэлектростанций. Об этом сообщает региональный центр корпоративных отношений «Сибирь» горно-металлургического холдинга.
Старший машинист турбинного цеха Юрий Куртобашев и электромонтер по обслуживанию электрооборудования Антон Алешин, выступавший в роли начальника смены электрического цеха, стали победителями в личном первенстве конкурса «Лучший по профессии».
«В ходе соревнований участники демонстрировали знания нормативно-технической документации, нарядной системы, технологических схем, навыки борьбы с пожарами и оказания доврачебной помощи пострадавшим. Конкурсанты должны были показать умение работать в условиях нормального режима эксплуатации оборудования, а также при возникновении неисправностей и аварий и несанкционированных воздействиях на энергообъект. Специалисты ЕВРАЗа успешно прошли все этапы конкурса, подтвердив высокий уровень профессиональной подготовки», — говорится в сообщении.
ЕВРАЗ проводит Корпоративные соревнования оперативного персонала ТЭЦ ежегодно. Победителей включают в состав команды для участия во Всероссийских состязаниях, которые проходят один раз в два года при поддержке Министерства энергетики России. В этом году участие в соревнованиях приняли 8 российских энергокомпаний. Конкурс проходил в Москве с 9 по 13 сентября. Его цель — повышение престижа профессий энергетиков, развитие профессиональной подготовки персонала, выявление лучших специалистов отрасли, распространение передовых методов и приёмов работы.
Старший машинист турбинного цеха Юрий Куртобашев и электромонтер по обслуживанию электрооборудования Антон Алешин, выступавший в роли начальника смены электрического цеха, стали победителями в личном первенстве конкурса «Лучший по профессии».
«В ходе соревнований участники демонстрировали знания нормативно-технической документации, нарядной системы, технологических схем, навыки борьбы с пожарами и оказания доврачебной помощи пострадавшим. Конкурсанты должны были показать умение работать в условиях нормального режима эксплуатации оборудования, а также при возникновении неисправностей и аварий и несанкционированных воздействиях на энергообъект. Специалисты ЕВРАЗа успешно прошли все этапы конкурса, подтвердив высокий уровень профессиональной подготовки», — говорится в сообщении.
ЕВРАЗ проводит Корпоративные соревнования оперативного персонала ТЭЦ ежегодно. Победителей включают в состав команды для участия во Всероссийских состязаниях, которые проходят один раз в два года при поддержке Министерства энергетики России. В этом году участие в соревнованиях приняли 8 российских энергокомпаний. Конкурс проходил в Москве с 9 по 13 сентября. Его цель — повышение престижа профессий энергетиков, развитие профессиональной подготовки персонала, выявление лучших специалистов отрасли, распространение передовых методов и приёмов работы.
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