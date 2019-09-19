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В Екатеринбурге полиция задержала риэлтора по подозрению в серии мошенничеств
19 сентябрь 2019 (14:04)
УрБК, Екатеринбург, 18.09.2019. В Екатеринбурге полиция задержала риэлтора, подозреваемую в серии мошенничеств с продажей квартир, сообщает пресс-служба городского УМВД России.
Тридцатидевятилетнюю уроженку Свердловской области задержали с поличным, она намеревалась продать жителю Магнитогорска однокомнатную квартиру на улице Московской за 800 тыс. руб. При этом мужчина ранее уже приобрел у нее три однокомнатных квартиры общей стоимостью 3,35 млн руб. (на улице Белинского, Радищева и Союзной). Женщина обещала клиенту подготовить документы на жилье в течение 1,5 месяца, но процедура затягивалась. В результате гражданин обратился в правоохранительные органы, и полицейские задержали подозреваемую при получении денежных средств за жилье.
Следствие установило, что ранее судимая за подделку документов злоумышленница в кругу знакомых рассказывала о тесном общении с некими работниками Росреестра и БТИ, через которых можно приобрести квартиры в центральных районах города по заниженным ценам.
«Кроме того, задержанная совершала противоправные деяния в составе преступной группы, которая действовала на территории России. За это время на уловку злоумышленницы попали граждане из разных регионов, включая Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа, а также Челябинскую и Тюменскую области», — отмечает пресс-служба.
В настоящее время установлена причастность задержанной к 20 эпизодам мошеннических действий, ущерб от которых исчисляется десятками млн руб. В отношении подозреваемой возбуждены уголовные дела по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере». Ей грозит до 10 лет лишения свободы.
Тридцатидевятилетнюю уроженку Свердловской области задержали с поличным, она намеревалась продать жителю Магнитогорска однокомнатную квартиру на улице Московской за 800 тыс. руб. При этом мужчина ранее уже приобрел у нее три однокомнатных квартиры общей стоимостью 3,35 млн руб. (на улице Белинского, Радищева и Союзной). Женщина обещала клиенту подготовить документы на жилье в течение 1,5 месяца, но процедура затягивалась. В результате гражданин обратился в правоохранительные органы, и полицейские задержали подозреваемую при получении денежных средств за жилье.
Следствие установило, что ранее судимая за подделку документов злоумышленница в кругу знакомых рассказывала о тесном общении с некими работниками Росреестра и БТИ, через которых можно приобрести квартиры в центральных районах города по заниженным ценам.
«Кроме того, задержанная совершала противоправные деяния в составе преступной группы, которая действовала на территории России. За это время на уловку злоумышленницы попали граждане из разных регионов, включая Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа, а также Челябинскую и Тюменскую области», — отмечает пресс-служба.
В настоящее время установлена причастность задержанной к 20 эпизодам мошеннических действий, ущерб от которых исчисляется десятками млн руб. В отношении подозреваемой возбуждены уголовные дела по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере». Ей грозит до 10 лет лишения свободы.
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