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В регионах РФ предлагают лимитировать долю подключенных к одному такси-агрегатору автомобилей
19 сентябрь 2019 (13:04)
УрБК, Москва, 19.09.2019. Общественное движение «Синие ведерки» и организация «Коллективная защита» предложили Госдуме законодательно лимитировать долю машин в регионах, подключенных к одному агрегатору такси. Предложение поступило в комитет нижней палаты парламента по транспорту, сообщает «Российская газета».
Инициаторы предложения полагают, что введение госрегулирования рынка агрегаторов такси сделает поездки безопаснее и выгоднее для пассажиров. По их мнению, каждый регион должен определить максимальное число автомобилей, которые могут заниматься такими перевозками такси. А также, на их взгляд, нужно ввести общероссийский лимит на долю такси, подключенных к одному агрегатору — не более 25% на рынке конкретного субъекта, что позволит работать там шести-семи агрегаторам сопоставимого размера. Контролировать лимит авторы обращения предлагают через создание федеральной автоматизированной информационной системы (АИС) «Такси» с реестрами машин и водителей с допуском к работе в легковом такси, а также реестром агрегаторов. Их хотят обязать передавать в эту систему детальные данные обо всех поездках.
«Поездки станут безопаснее, снизятся комиссии агрегаторов для водителей и общая стоимость поездок для пассажиров», — уверен координатор «Синих ведерок» Петр Шкуматов.
«Ограничение права служб такси в подключении к агрегатору не обеспечит развитие конкуренции, но ограничит права водителей на выбор работы с агрегатором», — в свою очередь, считает заместитель руководителя ФАС России Анатолий Голомолзин.
Кроме того, он полагает, что подобное ограничение способно привести к искусственному ограничению предложения, что может повлечь экономически необоснованный рост цен на поездки для пассажиров.
За последние полгода российский рынок агрегаторов такси показал стремительный рост, сейчас его объем оценивается в 174,2 млрд руб.
Инициаторы предложения полагают, что введение госрегулирования рынка агрегаторов такси сделает поездки безопаснее и выгоднее для пассажиров. По их мнению, каждый регион должен определить максимальное число автомобилей, которые могут заниматься такими перевозками такси. А также, на их взгляд, нужно ввести общероссийский лимит на долю такси, подключенных к одному агрегатору — не более 25% на рынке конкретного субъекта, что позволит работать там шести-семи агрегаторам сопоставимого размера. Контролировать лимит авторы обращения предлагают через создание федеральной автоматизированной информационной системы (АИС) «Такси» с реестрами машин и водителей с допуском к работе в легковом такси, а также реестром агрегаторов. Их хотят обязать передавать в эту систему детальные данные обо всех поездках.
«Поездки станут безопаснее, снизятся комиссии агрегаторов для водителей и общая стоимость поездок для пассажиров», — уверен координатор «Синих ведерок» Петр Шкуматов.
«Ограничение права служб такси в подключении к агрегатору не обеспечит развитие конкуренции, но ограничит права водителей на выбор работы с агрегатором», — в свою очередь, считает заместитель руководителя ФАС России Анатолий Голомолзин.
Кроме того, он полагает, что подобное ограничение способно привести к искусственному ограничению предложения, что может повлечь экономически необоснованный рост цен на поездки для пассажиров.
За последние полгода российский рынок агрегаторов такси показал стремительный рост, сейчас его объем оценивается в 174,2 млрд руб.
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