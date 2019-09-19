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В регионах РФ предлагают лимитировать долю подключенных к одному такси-агрегатору автомобилей

УрБК, Москва, 19.09.2019. Общественное движение «Синие ведерки» и организация «Коллективная защита» предложили Госдуме законодательно лимитировать долю машин в регионах, подключенных к одному агрегатору такси. Предложение поступило в комитет нижней палаты парламента по транспорту, сообщает «Российская газета».



Инициаторы предложения полагают, что введение госрегулирования рынка агрегаторов такси сделает поездки безопаснее и выгоднее для пассажиров. По их мнению, каждый регион должен определить максимальное число автомобилей, которые могут заниматься такими перевозками такси. А также, на их взгляд, нужно ввести общероссийский лимит на долю такси, подключенных к одному агрегатору — не более 25% на рынке конкретного субъекта, что позволит работать там шести-семи агрегаторам сопоставимого размера. Контролировать лимит авторы обращения предлагают через создание федеральной автоматизированной информационной системы (АИС) «Такси» с реестрами машин и водителей с допуском к работе в легковом такси, а также реестром агрегаторов. Их хотят обязать передавать в эту систему детальные данные обо всех поездках.



«Поездки станут безопаснее, снизятся комиссии агрегаторов для водителей и общая стоимость поездок для пассажиров», — уверен координатор «Синих ведерок» Петр Шкуматов.



«Ограничение права служб такси в подключении к агрегатору не обеспечит развитие конкуренции, но ограничит права водителей на выбор работы с агрегатором», — в свою очередь, считает заместитель руководителя ФАС России Анатолий Голомолзин.



Кроме того, он полагает, что подобное ограничение способно привести к искусственному ограничению предложения, что может повлечь экономически необоснованный рост цен на поездки для пассажиров.



За последние полгода российский рынок агрегаторов такси показал стремительный рост, сейчас его объем оценивается в 174,2 млрд руб.

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<table width=500px border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 bgcolor=#ffffff><tr><td align=left valign=top><a href="http://urbc.ru"><img src="http://urbc.ru/images/urbc.png" width=210 height=65 border=0 align=left /></a></td></tr><tr><td><div style="color:#036;padding:10px 10px 10px 10px;font-size:14px;"><span style="color:#777;font-size:10px;padding:10px 10px 10px 10px;">19 сентябрь 2019 | <img src="http://urbc.ru/templates/Default/images/clock.gif" /> 13:04</span><br /><strong>В регионах РФ предлагают лимитировать долю подключенных к одному такси-агрегатору автомобилей</strong></div></td></tr><tr><td valign=top style="font-size:12px;padding-right:3px;">УрБК, Москва, 19.09.2019. Общественное движение «Синие ведерки» и организация «Коллективная защита» предложили Госдуме законодательно лимитировать долю машин в регионах, подключенных к одному агрегатору такси. Предложение поступило в комитет нижней палаты парламента по транспорту, сообщает «Российская газета».</td></tr><tr><td align=right><div style="color:#026;font-size:14px;text-align:right;wight:100%;"><a href="http://urbc.ru/1068090004-v-regionah-rf-predlagayut-limitirovat-dolyu-podklyuchennyh-k-odnomu-taksi-agregatoru-avtomobiley.html">Подробнее » </a></div></td></tr></table> Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

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