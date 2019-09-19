Новости дня
В Свердловской области средневзвешенная ставка по ипотеке снизилась с апреля до 10,17% годовых
19 сентябрь 2019 (12:43)
УрБК, Екатеринбург, 19.09.2019. В Свердловской области средневзвешенная ставка по ипотечным жилищным кредитам (ИЖК) с апреля постепенно снижается, опустившись по состоянию на 1 августа на 0,32% до 10,17% годовых. Об этом сообщает пресс-служба Уральского главного управления Центрального банка РФ.
«В Свердловской области наблюдается стабильный спрос на жилье, и, полагаю, он будет существовать еще долго. Снижение средневзвешенной процентной ставки в этих условиях будет дополнительно стимулировать рынок ипотеки. Тренд на понижение ипотечной ставки в дальнейшем продолжится вслед за снижением ключевой ставки Банка России», — уточняет начальник Уральского главного управления Банка России Рустэм Марданов.
Отмечается, что за 7 месяцев текущего года жители региона взяли 22,7 тыс. ипотечных кредитов на общую сумму более 45 млрд руб. (за аналогичный период прошлого года свердловчанам было выдано 27,3 тыс. ИЖК на сумму 51,2 млрд руб.). Из них 5,5 тыс. кредитов были выданы под залог прав требования по договорам участия в долевом строительстве, их объем составил 13,2 млрд руб. (за этот период прошлого года — 7,2 тыс. кредитов на сумму 15,1 млрд руб.). При этом в Свердловской области растут суммы и сроки ипотечных кредитов: по данным на 1 августа, в среднем заемщики берут по 2 млн руб. на срок около 18 лет, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года эти показатели выросли на 6,5% и 11% соответственно.
«В Свердловской области наблюдается стабильный спрос на жилье, и, полагаю, он будет существовать еще долго. Снижение средневзвешенной процентной ставки в этих условиях будет дополнительно стимулировать рынок ипотеки. Тренд на понижение ипотечной ставки в дальнейшем продолжится вслед за снижением ключевой ставки Банка России», — уточняет начальник Уральского главного управления Банка России Рустэм Марданов.
Отмечается, что за 7 месяцев текущего года жители региона взяли 22,7 тыс. ипотечных кредитов на общую сумму более 45 млрд руб. (за аналогичный период прошлого года свердловчанам было выдано 27,3 тыс. ИЖК на сумму 51,2 млрд руб.). Из них 5,5 тыс. кредитов были выданы под залог прав требования по договорам участия в долевом строительстве, их объем составил 13,2 млрд руб. (за этот период прошлого года — 7,2 тыс. кредитов на сумму 15,1 млрд руб.). При этом в Свердловской области растут суммы и сроки ипотечных кредитов: по данным на 1 августа, в среднем заемщики берут по 2 млн руб. на срок около 18 лет, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года эти показатели выросли на 6,5% и 11% соответственно.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- За год в УрФО задолженность по ипотечным кредитам выросла на 118,4 млрд рублей
- За год в УрФО задолженность по ипотечным кредитам выросла на 118,4 млрд рублей
- Жители Уральского региона взяли в банках около 400 млрд рублей на улучшение жилищных условий
- Жители Уральского региона взяли в банках около 400 млрд рублей на улучшение жилищных условий
- Средневзвешенная ставка по ипотечным кредитам в РФ снизилась до 11,11%