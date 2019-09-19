Новости дня
Меньше пользоваться автомобилями из-за цен на бензин стали 47% россиян
19 сентябрь 2019 (12:17)
УрБК, Москва, 19.09.2019. Почти половина россиян, 47%, отметили, что стали реже пользоваться машиной из-за цен на бензин, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на исследование ВЦИОМ.
Согласно данным опроса, среди возможных причин отказа россиян от частого использования автомобиля на первое место респонденты ставят высокую стоимость бензина, далее идут дорогое обслуживание автомобиля, его страхование и налоги — 16%, финансовые трудности и попытки экономить — 15%, загруженность дорог — 14%, забота об окружающей среде — 8% и плохое состояние дорог — 7%.
Во всероссийском опросе приняли участие 1,6 тыс. человек от 18 лет. Исследование проведено с использованием метода телефонного интервью.
Согласно данным опроса, среди возможных причин отказа россиян от частого использования автомобиля на первое место респонденты ставят высокую стоимость бензина, далее идут дорогое обслуживание автомобиля, его страхование и налоги — 16%, финансовые трудности и попытки экономить — 15%, загруженность дорог — 14%, забота об окружающей среде — 8% и плохое состояние дорог — 7%.
Во всероссийском опросе приняли участие 1,6 тыс. человек от 18 лет. Исследование проведено с использованием метода телефонного интервью.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- Порядка 60% россиян не готовы оформить электронные паспорта
- Почти две трети россиян хранят свои сбережения в рублях
- Четверть российских водителей готовы отказаться от частого использования личного автомобиля
- Четверть россиян откажется от автомобиля при стоимости бензина выше 40 рублей за литр
- Половина россиян не пользуется ремнями безопасности на заднем сидении