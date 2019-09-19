Новости дня

Меньше пользоваться автомобилями из-за цен на бензин стали 47% россиян

УрБК, Москва, 19.09.2019. Почти половина россиян, 47%, отметили, что стали реже пользоваться машиной из-за цен на бензин, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на исследование ВЦИОМ.



Согласно данным опроса, среди возможных причин отказа россиян от частого использования автомобиля на первое место респонденты ставят высокую стоимость бензина, далее идут дорогое обслуживание автомобиля, его страхование и налоги — 16%, финансовые трудности и попытки экономить — 15%, загруженность дорог — 14%, забота об окружающей среде — 8% и плохое состояние дорог — 7%.



Во всероссийском опросе приняли участие 1,6 тыс. человек от 18 лет. Исследование проведено с использованием метода телефонного интервью.

HTML-код:

<table width=500px border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 bgcolor=#ffffff><tr><td align=left valign=top><a href="http://urbc.ru"><img src="http://urbc.ru/images/urbc.png" width=210 height=65 border=0 align=left /></a></td></tr><tr><td><div style="color:#036;padding:10px 10px 10px 10px;font-size:14px;"><span style="color:#777;font-size:10px;padding:10px 10px 10px 10px;">19 сентябрь 2019 | <img src="http://urbc.ru/templates/Default/images/clock.gif" /> 12:17</span><br /><strong>Меньше пользоваться автомобилями из-за цен на бензин стали 47% россиян</strong></div></td></tr><tr><td valign=top style="font-size:12px;padding-right:3px;">УрБК, Москва, 19.09.2019. Почти половина россиян, 47%, отметили, что стали реже пользоваться машиной из-за цен на бензин, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на исследование ВЦИОМ.</td></tr><tr><td align=right><div style="color:#026;font-size:14px;text-align:right;wight:100%;"><a href="http://urbc.ru/1068090002-menshe-polzovatsya-avtomobilyami-iz-za-cen-na-benzin-stali-47-rossiyan.html">Подробнее » </a></div></td></tr></table> Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: