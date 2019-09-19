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Правительство РФ рассмотрит проект бюджета и прогноз экономического развития на 2020-2022 годы

УрБК, Москва, 19.09.2019. Сегодня, 19 сентября, на заседании правительства РФ будет рассмотрен проект бюджета и прогноз экономического развития на 2020-2022 годы. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.



«На заседании планируется рассмотреть следующие вопросы: о прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов; о проекте федерального закона «О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», — говорится в сообщении.

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