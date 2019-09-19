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Российские банки стали активнее привлекать потенциальных заемщиков
19 сентябрь 2019 (10:05)
УрБК, Москва, 19.09.2019. Банки в России стали активнее привлекать потенциальных заемщиков. В августе-сентябре увеличилось количество звонков и sms-рассылок гражданам с предложением взять кредит, даже тем, кто раньше их не брал. Об этом пишет «Коммерсантъ».
Эксперты считают, что это связано в том числе с изменениями регуляторных требований с 1 октября, когда закредитованным гражданам нельзя будет выдать ссуду без нагрузки на капитал.
По оценке гендиректора финансового маркета «Юником24» Юрия Кудрякова, сейчас банки бьются за достаточно большой пласт заемщиков, поскольку около 15% клиентов отдают на погашение кредита более 50% своих доходов, именно им будут недоступны кредитные средства с октября. Как выразился управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский, банкам приходится «расширять входную воронку разными способами», чтобы обеспечить прежний уровень выдачи.
Некоторые игроки пытаются получить как можно больше заемщиков, в том числе через покупку всевозможных клиентских баз, говорит один из источников в крупном банке.
В пресс-службе ЦБ сообщили изданию, что, если гражданину поступают звонки от банков или их агентов, которым он не давал согласия на обработку своих персональных данных, с предложением услуг или в рекламных целях, он может обратиться с жалобой в Роскомнадзор для проведения проверки и применения мер.
Эксперты считают, что это связано в том числе с изменениями регуляторных требований с 1 октября, когда закредитованным гражданам нельзя будет выдать ссуду без нагрузки на капитал.
По оценке гендиректора финансового маркета «Юником24» Юрия Кудрякова, сейчас банки бьются за достаточно большой пласт заемщиков, поскольку около 15% клиентов отдают на погашение кредита более 50% своих доходов, именно им будут недоступны кредитные средства с октября. Как выразился управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский, банкам приходится «расширять входную воронку разными способами», чтобы обеспечить прежний уровень выдачи.
Некоторые игроки пытаются получить как можно больше заемщиков, в том числе через покупку всевозможных клиентских баз, говорит один из источников в крупном банке.
В пресс-службе ЦБ сообщили изданию, что, если гражданину поступают звонки от банков или их агентов, которым он не давал согласия на обработку своих персональных данных, с предложением услуг или в рекламных целях, он может обратиться с жалобой в Роскомнадзор для проведения проверки и применения мер.
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