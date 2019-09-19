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Правительство РФ рассмотрит сегодня законопроект о повышении МРОТ до 12 тыс. 130 рублей в месяц
19 сентябрь 2019 (09:22)
УрБК, Москва, 19.09.2019. Правительство РФ рассмотрит сегодня, 19 сентября, законопроект о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) с 1 января 2020 года до 12 тыс. 130 рублей в месяц. Об этом говорится в материалах на официальном сайте российского кабинета министров.
«В соответствии с указанным механизмом законопроектом предлагается установить МРОТ с 1 января 2020 года в сумме 12 тыс. 130 руб. в месяц, что составляет 100% величины прожиточного минимума за II квартал 2019 года. Повышение МРОТ по отношению к установленному с 1 января 2019 года (11 280 руб. в месяц) составит 850 руб. (рост на 7,5%)», — говорится в сообщении.
«В соответствии с указанным механизмом законопроектом предлагается установить МРОТ с 1 января 2020 года в сумме 12 тыс. 130 руб. в месяц, что составляет 100% величины прожиточного минимума за II квартал 2019 года. Повышение МРОТ по отношению к установленному с 1 января 2019 года (11 280 руб. в месяц) составит 850 руб. (рост на 7,5%)», — говорится в сообщении.
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