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Заработная плата жителей Свердловской области в январе-июле выросла на 6,6%
19 сентябрь 2019 (09:04)
УрБК, Екатеринбург, 19.09.2019. В Свердловской области в январе-июле этого года среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций выросла на 6,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув уровня 39 тыс. 912 руб., сообщает Свердловскстат.
При этом отмечается, что наибольшее повышение заработной платы в исследуемый период по сравнению с аналогичным в 2018 году произошло в сфере здравоохранения и социальных услуг — на 11,4% (до 40 тыс. 343 руб.), а также культуры, спорта, организации досуга и развлечений — на 10,4% (до 42 тыс. 972 руб.).
Напротив, меньший рост заработной платы в исследуемый период был зафиксирован в административной деятельности и сопутствующих ей дополнительных услугах — на 1% (до 26 тыс. 746 руб.), сфере транспортировки и хранения — на 3% (до 45 тыс. 191 руб.).
В июле среднемесячная начисленная заработная плата жителей региона составила 40 тыс. 272 руб. При этом в сфере административной деятельности и сопутствующих ей дополнительных услугах по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года зафиксирована отрицательная динамика — заработная плата работников снизилась на 17,9% до 25 тыс. 916 руб. А самый большой прирост заработной платы работников произошел в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений (на 14,1% до 36 тыс. 873 руб.).
При этом отмечается, что наибольшее повышение заработной платы в исследуемый период по сравнению с аналогичным в 2018 году произошло в сфере здравоохранения и социальных услуг — на 11,4% (до 40 тыс. 343 руб.), а также культуры, спорта, организации досуга и развлечений — на 10,4% (до 42 тыс. 972 руб.).
Напротив, меньший рост заработной платы в исследуемый период был зафиксирован в административной деятельности и сопутствующих ей дополнительных услугах — на 1% (до 26 тыс. 746 руб.), сфере транспортировки и хранения — на 3% (до 45 тыс. 191 руб.).
В июле среднемесячная начисленная заработная плата жителей региона составила 40 тыс. 272 руб. При этом в сфере административной деятельности и сопутствующих ей дополнительных услугах по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года зафиксирована отрицательная динамика — заработная плата работников снизилась на 17,9% до 25 тыс. 916 руб. А самый большой прирост заработной платы работников произошел в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений (на 14,1% до 36 тыс. 873 руб.).
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