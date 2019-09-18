Новости дня

Площадь пожара на заводе «ВИЗ-Сталь» в Екатеринбурге превышает 3 тыс. кв. метров

УрБК, Екатеринбург, 18.09.2019. В Екатеринбурге на заводе «ВИЗ-Сталь» (входит в Группу НЛМК) предварительная площадь пожара составляет 3 тыс. 200 кв. метров. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области.



Сообщение о пожаре поступило в 16.16 по местному времени. На месте ЧП работают более 20 единиц пожарно-спасательной техники и более 60 человек личного состава.



По предварительной информации, в цехе холодной прокатки произошло возгорание гидравлического масла. Рабочие из цеха эвакуированы, информации о пострадавших не поступало.



Отметим, что накануне на «ВИЗ-Стали» отчитались, что приступили к горячим испытаниям нового измерительного и регулирующего оборудования газосмесительной станции, которая снабжает техническими газами цех холодной прокатки.

HTML-код:

<table width=500px border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 bgcolor=#ffffff><tr><td align=left valign=top><a href="http://urbc.ru"><img src="http://urbc.ru/images/urbc.png" width=210 height=65 border=0 align=left /></a></td></tr><tr><td><div style="color:#036;padding:10px 10px 10px 10px;font-size:14px;"><span style="color:#777;font-size:10px;padding:10px 10px 10px 10px;">18 сентябрь 2019 | <img src="http://urbc.ru/templates/Default/images/clock.gif" /> 18:02</span><br /><strong>Площадь пожара на заводе «ВИЗ-Сталь» в Екатеринбурге превышает 3 тыс. кв. метров</strong></div></td></tr><tr><td valign=top style="font-size:12px;padding-right:3px;">УрБК, Екатеринбург, 18.09.2019. В Екатеринбурге на заводе «ВИЗ-Сталь» (входит в Группу НЛМК) предварительная площадь пожара составляет 3 тыс. 200 кв. метров. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области. </td></tr><tr><td align=right><div style="color:#026;font-size:14px;text-align:right;wight:100%;"><a href="http://urbc.ru/1068089991-ploschad-pozhara-na-zavode-viz-stal-v-ekaterinburge-prevyshaet-3-tys-kv-metrov.html">Подробнее » </a></div></td></tr></table> Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: