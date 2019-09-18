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Площадь пожара на заводе «ВИЗ-Сталь» в Екатеринбурге превышает 3 тыс. кв. метров
18 сентябрь 2019 (18:02)
УрБК, Екатеринбург, 18.09.2019. В Екатеринбурге на заводе «ВИЗ-Сталь» (входит в Группу НЛМК) предварительная площадь пожара составляет 3 тыс. 200 кв. метров. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области.
Сообщение о пожаре поступило в 16.16 по местному времени. На месте ЧП работают более 20 единиц пожарно-спасательной техники и более 60 человек личного состава.
По предварительной информации, в цехе холодной прокатки произошло возгорание гидравлического масла. Рабочие из цеха эвакуированы, информации о пострадавших не поступало.
Отметим, что накануне на «ВИЗ-Стали» отчитались, что приступили к горячим испытаниям нового измерительного и регулирующего оборудования газосмесительной станции, которая снабжает техническими газами цех холодной прокатки.
Сообщение о пожаре поступило в 16.16 по местному времени. На месте ЧП работают более 20 единиц пожарно-спасательной техники и более 60 человек личного состава.
По предварительной информации, в цехе холодной прокатки произошло возгорание гидравлического масла. Рабочие из цеха эвакуированы, информации о пострадавших не поступало.
Отметим, что накануне на «ВИЗ-Стали» отчитались, что приступили к горячим испытаниям нового измерительного и регулирующего оборудования газосмесительной станции, которая снабжает техническими газами цех холодной прокатки.
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