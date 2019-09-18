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В Челябинской области объявили штормовое предупреждение
18 сентябрь 2019 (17:46)
УрБК, Челябинск, 18.09.2019. В Челябинской области 19 и 20 сентября ожидаются дожди, грозы и усиление ветра до 28 м. в секунду, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС России.
«В условиях резкого порыва ветра возможно повреждение слабо укрепленных конструкций, кровли и остекления зданий, обрыв линий электропередач, вал деревьев. Будьте крайне осторожны и строго соблюдайте правила безопасности, предупредите близких об ухудшении погодных условий! Важно взять под особый контроль детей и не оставлять их без присмотра», — говорится в сообщении.
Ведомство рекомендует заблаговременно убрать хозяйственные вещи с балконов, закрыть окна, а при усилении ветра ограничить выход из зданий. Кроме того, в связи с высокой вероятностью увеличения количества ДТП автовладельцев просят воздержаться от поездок на личном транспорте, а также от парковки автомобилей под деревьями.
«В условиях резкого порыва ветра возможно повреждение слабо укрепленных конструкций, кровли и остекления зданий, обрыв линий электропередач, вал деревьев. Будьте крайне осторожны и строго соблюдайте правила безопасности, предупредите близких об ухудшении погодных условий! Важно взять под особый контроль детей и не оставлять их без присмотра», — говорится в сообщении.
Ведомство рекомендует заблаговременно убрать хозяйственные вещи с балконов, закрыть окна, а при усилении ветра ограничить выход из зданий. Кроме того, в связи с высокой вероятностью увеличения количества ДТП автовладельцев просят воздержаться от поездок на личном транспорте, а также от парковки автомобилей под деревьями.
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