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Российский автомобильный парк превысил 52 млн транспортных средств
18 сентябрь 2019 (17:34)
УрБК, Москва, 18.09.2019. В России парк автомобильной техники по состоянию на 1 июля составил 52,4 млн единиц, сообщает аналитическое агентство «Автостат».
При этом 84% парка — легковые автомобили (44,1 млн экземпляров), 8% — легкая коммерческая техника (более 4,1 млн), более 7% — грузовые автомобили (почти 3,8 млн). Менее 1% российского парка занимают автобусы, их насчитывается 0,4 млн единиц.
При этом 84% парка — легковые автомобили (44,1 млн экземпляров), 8% — легкая коммерческая техника (более 4,1 млн), более 7% — грузовые автомобили (почти 3,8 млн). Менее 1% российского парка занимают автобусы, их насчитывается 0,4 млн единиц.
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