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В Екатеринбурге на заводе «ВИЗ-Сталь» горит цех холодного проката

УрБК, Екатеринбург, 18.09.2019. В Екатеринбурге на заводе «ВИЗ-Сталь» (входит в Группу НЛМК) горит цех холодной прокатки, где недавно начали проводить испытания нового оборудования.



«По предварительной информации, в цехе холодной прокатки произошло возгорание гидравлического масла. Рабочие из цеха эвакуированы, информации о пострадавших не поступало», — говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС России по Свердловской области.



На месте ЧП работают 20 единиц пожарно-спасательной техники и 60 человек личного состава. Тушение огня производится с помощью воздушно-механической пены. Борьба с огнем осложняется высокой температурой и сильным задымлением.



Отметим, что накануне на «ВИЗ-Стали» отчитались, что приступили к горячим испытаниям нового измерительного и регулирующего оборудования газосмесительной станции, которая снабжает техническими газами цех холодной прокатки.

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