Новости дня

Минфин РФ разместил облигации федерального займа на 18 млрд рублей

УрБК, Москва, 18.09.2019. Минфин РФ разместил облигации федерального займа (ОФЗ) выпуска № 26225RMFS с датой погашения 10 мая 2034 года на 18,16 млрд руб. Об этом говорится на сайте ведомства.



Объем предложения составил 20 млрд руб., спрос — 28 млрд 566 млн руб.



Средневзвешенная цена составила 100,6366% от номинала, средневзвешенная доходность — 7,31% годовых.

HTML-код:

<table width=500px border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 bgcolor=#ffffff><tr><td align=left valign=top><a href="http://urbc.ru"><img src="http://urbc.ru/images/urbc.png" width=210 height=65 border=0 align=left /></a></td></tr><tr><td><div style="color:#036;padding:10px 10px 10px 10px;font-size:14px;"><span style="color:#777;font-size:10px;padding:10px 10px 10px 10px;">18 сентябрь 2019 | <img src="http://urbc.ru/templates/Default/images/clock.gif" /> 16:59</span><br /><strong>Минфин РФ разместил облигации федерального займа на 18 млрд рублей</strong></div></td></tr><tr><td valign=top style="font-size:12px;padding-right:3px;">УрБК, Москва, 18.09.2019. Минфин РФ разместил облигации федерального займа (ОФЗ) выпуска № 26225RMFS с датой погашения 10 мая 2034 года на 18,16 млрд руб. Об этом говорится на сайте ведомства.</td></tr><tr><td align=right><div style="color:#026;font-size:14px;text-align:right;wight:100%;"><a href="http://urbc.ru/1068089986-minfin-rf-razmestil-obligacii-federalnogo-zayma-na-18-mlrd-rubley.html">Подробнее » </a></div></td></tr></table> Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: