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Минфин РФ разместил облигации федерального займа на 18 млрд рублей

18 сентябрь 2019 (16:59)

УрБК, Москва, 18.09.2019. Минфин РФ разместил облигации федерального займа (ОФЗ) выпуска № 26225RMFS с датой погашения 10 мая 2034 года на 18,16 млрд руб. Об этом говорится на сайте ведомства.

Объем предложения составил 20 млрд руб., спрос — 28 млрд 566 млн руб.

Средневзвешенная цена составила 100,6366% от номинала, средневзвешенная доходность — 7,31% годовых.

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